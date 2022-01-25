В России отменили карантин для прибывающих из Гонконга и ЮАР

Роспотребнадзор отменил 14-дневный карантин для прибывающих в РФ из Гонконга и ряда стран Африки. Об этом говорится в опубликованном постановлении главы ведомства Анны Поповой.

Постановление от 4 декабря 2021 года, вводившее самоизоляцию и требование о двух тестах на коронавирус для прибывших из Гонконга, а также ЮАР и ряда стран юга Африки, признано утратившим силу.