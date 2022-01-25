В России отменили карантин для прибывающих из Гонконга и ЮАР
Эта мера была принята ещё в декабре из-за штамма "омикрон", который нашли как раз в Южной Африке.
Пассажиры в международном аэропорту Шереметьево. Фото © ТАСС / Григоров Гавриил
Роспотребнадзор отменил 14-дневный карантин для прибывающих в РФ из Гонконга и ряда стран Африки. Об этом говорится в опубликованном постановлении главы ведомства Анны Поповой.
Постановление от 4 декабря 2021 года, вводившее самоизоляцию и требование о двух тестах на коронавирус для прибывших из Гонконга, а также ЮАР и ряда стран юга Африки, признано утратившим силу.
Напомним, в декабре 2021 года Россия ввела 14-дневный карантин для граждан, возвращающихся из ЮАР и граничащих с нею стран. Такие меры были приняты из-за штамма коронавируса "омикрон", который нашли как раз в ЮАР и Ботсване. Тогда россиян, вернувшихся из Африки на родину, поместили на изоляцию, и первый случай "омикрона" был выявлен именно у одного из них.
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