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Мурашко заявил об исключительно добровольной вакцинации подростков от ковида

Для этого в оборот введены первые серии вакцины "Спутник М", разработанной для профилактики коронавируса у детей и подростков от 12 до 17 лет. Также министр заметил, что несовершеннолетние стали болеть CoViD-19 в два раза чаще.

25 января, 13:17

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Фото © ТАСС/Дмитрий Астахов/POOL

Вакцинация подросткового населения России от коронавируса проводится исключительно добровольно и с согласия родителей. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с CoViD-19 при Правительстве РФ.

"Отмечу, что вакцинация от CoViD-19 подростков проходит исключительно добровольно и по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя", — сказал он.

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Мурашко добавил, что для проведения кампании в оборот введены первые серии вакцины "Спутник М", разработанной для профилактики коронавируса у детей и подростков от 12 до 17 лет. Министр подчеркнул, что на сегодняшний день актуален вопрос доступности вакцины для несовершеннолетних, поскольку представители этой категории граждан стали болеть в два раза чаще, у части из них заболевание протекает тяжело.

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Ранее Лайф рассказал, что, по мнению главы ВОЗ, мир находится на "критическом этапе" пандемии коронавируса. Гебреисус подчеркнул, что нельзя позволить ей и дальше затягиваться, скатываясь к панике или пренебрежению.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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