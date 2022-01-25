Мурашко заявил об исключительно добровольной вакцинации подростков от ковида

Вакцинация подросткового населения России от коронавируса проводится исключительно добровольно и с согласия родителей. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с CoViD-19 при Правительстве РФ.

"Отмечу, что вакцинация от CoViD-19 подростков проходит исключительно добровольно и по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя", — сказал он.

Мурашко добавил, что для проведения кампании в оборот введены первые серии вакцины "Спутник М", разработанной для профилактики коронавируса у детей и подростков от 12 до 17 лет. Министр подчеркнул, что на сегодняшний день актуален вопрос доступности вакцины для несовершеннолетних, поскольку представители этой категории граждан стали болеть в два раза чаще, у части из них заболевание протекает тяжело.