В центре "Вектор" сообщили о наличии "Эпиваккороны" в большинстве регионов РФ
Там отметили, что получение ближайшего заказа на производство вакцины ожидается в феврале 2022 года. Уточняется, что только за прошлый год в гражданский оборот поступило более 12 млн доз.
Расфасовка упаковок с вакциной для профилактики CoViD-19 "Эпиваккорона". Фото © ТАСС / Геодакян Артём
На сегодняшний день российская вакцина "Эпиваккорона" имеется в наличии в большинстве субъектов страны и активно используется в прививочной кампании. Об этом журналистам сообщили в научном центре "Вектор" Роспотребнадзора, где и разработали данный препарат.
"Сегодня вакцина "Эпиваккорона" есть в наличии в большинстве субъектов и активно применяется для иммунизации граждан от CoViD-19", — говорится в сообщении центра.
В "Векторе" добавили, что получение ближайшего заказа на производство "Эпиваккороны" ожидается в феврале 2022 года. По данным центра, только за прошлый год в гражданский оборот поступило 12 989 540 доз этой вакцины.
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Минздрав временно приостановил закупки вакцины "Эпиваккорона". При этом в издании уточнили, что производители препарата готовы продолжить его выпуск, если поступит соответствующий запрос.
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