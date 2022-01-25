В центре "Вектор" сообщили о наличии "Эпиваккороны" в большинстве регионов РФ

На сегодняшний день российская вакцина "Эпиваккорона" имеется в наличии в большинстве субъектов страны и активно используется в прививочной кампании. Об этом журналистам сообщили в научном центре "Вектор" Роспотребнадзора, где и разработали данный препарат.

"Сегодня вакцина "Эпиваккорона" есть в наличии в большинстве субъектов и активно применяется для иммунизации граждан от CoViD-19", — говорится в сообщении центра.

В "Векторе" добавили, что получение ближайшего заказа на производство "Эпиваккороны" ожидается в феврале 2022 года. По данным центра, только за прошлый год в гражданский оборот поступило 12 989 540 доз этой вакцины.