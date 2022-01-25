Диетолог Соломатина рассказала, в каком возрасте начинают стареть женщины
По словам специалиста, именно к этому моменту "поверхностные жировые пакеты лица" начинают постепенно смещаться вниз. А калорийные продукты с этого периода также сказываются на состоянии фигуры.
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Возрастные изменения у женщин начинают проявляться уже в 35 лет. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.
По словам специалиста, именно в этом возрасте у представительниц прекрасного пола начинают происходить резкие перемены во внешности. В частности, как указала диетолог, "поверхностные жировые пакеты лица" постепенно смещаются вниз.
"Привычный рацион питания, который включал сладости и калорийные продукты, теперь оставляет свой след на фигуре", — добавила Соломатина.
В связи с этим медик порекомендовала женщинам как можно раньше попрощаться с высококалорийной едой, которая содержит трансжиры. К самым вредным продуктам специалист отнесла сахарные булочки и прочие кондитерские изделия. Заменить их можно сухофруктами, ягодами или тёмным шоколадом, заключила эксперт.
А ранее диетолог Наталья Круглова раскрыла главную опасность сырной нарезки. Врач также предупредила, что переедание этого продукта может способствовать ожирению, так как в нём нередко содержится большое количество жира и соли.
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