Диетолог Соломатина рассказала, в каком возрасте начинают стареть женщины

Возрастные изменения у женщин начинают проявляться уже в 35 лет. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, именно в этом возрасте у представительниц прекрасного пола начинают происходить резкие перемены во внешности. В частности, как указала диетолог, "поверхностные жировые пакеты лица" постепенно смещаются вниз.

"Привычный рацион питания, который включал сладости и калорийные продукты, теперь оставляет свой след на фигуре", — добавила Соломатина.

В связи с этим медик порекомендовала женщинам как можно раньше попрощаться с высококалорийной едой, которая содержит трансжиры. К самым вредным продуктам специалист отнесла сахарные булочки и прочие кондитерские изделия. Заменить их можно сухофруктами, ягодами или тёмным шоколадом, заключила эксперт.