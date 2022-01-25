Нападающий "Зенита" Артём Дзюба в ходе товарищеского матча против словацкой "Жилины" попробовал сыграл на позиции центрального защитника.

По ходу второго тайма, уже после замены, Дзюбе пришлось снова выходить на поле вместо получившего повреждения Хотулёва. При этом позиция для него оказалась совсем непривычной.

"Нет, я уже лёд наложил, снял всё, а мне говорят: "В центре защиты сыграешь?" От таких предложений не отказываются, мне дважды повторять не надо. Через секунду я уже был готов", — заявил Дзюба в интервью пресс-службе "Зенита".

Форвард также заметил, что для него это был полезный и интересный опыт, от которого он получил интересные ощущения.