По новой традиции расскажем о ходе переговоров 😃 pic.twitter.com/m9joqVGDmj — ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 25, 2022

Питерский "Зенит" в презентационном ролике новичка команды Арсена Адамова не смог обойти стороной недавний скандал с роликом ЦСКА и неудачной шуткой про "много Наташ".

Петербужцы сделали ролик в аналогичном стиле, обратившись к спортсмену в "Инстаграме". Там по аналогии с переходом Языджи клуб решил позвать Адамова к себе, однако долгое время не мог получить ответа.

"Арсен, это Петербург, у нас есть", — начали писать представители "Зенита", однако в это время получили ответ от Адамова.

Сообщение прервалось тогда же, когда Адамов ответил, что не сразу увидел сообщения от "Зенита" и уже едет на подписание контракта с клубом.

Напомним, проведённая в схожем стиле презентация Юсуфа Языджи в качестве игрока ЦСКА завершилась для красно-синих грандиозным скандалом. Армейцы выложили ролик переписки с игроком. В одном из сообщений представитель ЦСКА написал, что в России "есть много Наташ", после чего Языджи ответил, что "будет через пять минут". Вскоре ролик был удалён, а в ЦСКА извинились за такую публикацию.