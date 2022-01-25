Британская полиция проверит данные о нарушении ковидных ограничений в канцелярии Джонсона
Отмечается, что в настоящее время правоохранители Лондона проводят расследования нескольких мероприятий, проведённых на Даунинг-стрит, 10 и улице Уайтхолл за последние два года.
Канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона © Flickr / Matthew S
Полиция Великобритании решила провести расследование в связи с сообщениями о нарушении коронавирусных ограничений в канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона на Даунинг-стрит, 10. Об этом на пресс-конференции сообщила старший офицер полиции Крессида Дик.
"Я могу подтвердить, что столичная полиция в настоящий момент проводит расследования в связи с несколькими мероприятиями, проходившими на Даунинг-стрит и [правительственной] улице Уайтхолл в последние два года, в связи с информацией о возможных нарушениях ограничений, введённых вследствие пандемии", — сказала она.
Оппозиционные силы Британии и некоторые представители общественности начали призывать к отставке Джонсона после того, как в СМИ появились сообщения о многочисленных вечеринках на Даунинг-стрит во время общенационального карантина.
Ранее сообщалось, что премьера Британии Джонсона допросили из-за вечеринок во время локдауна. По данным The Telegraph, в связи с нарушениями не исключаются увольнения ряда высокопоставленных сотрудников правительства.
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