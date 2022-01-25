Британская полиция проверит данные о нарушении ковидных ограничений в канцелярии Джонсона

Полиция Великобритании решила провести расследование в связи с сообщениями о нарушении коронавирусных ограничений в канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона на Даунинг-стрит, 10. Об этом на пресс-конференции сообщила старший офицер полиции Крессида Дик.

"Я могу подтвердить, что столичная полиция в настоящий момент проводит расследования в связи с несколькими мероприятиями, проходившими на Даунинг-стрит и [правительственной] улице Уайтхолл в последние два года, в связи с информацией о возможных нарушениях ограничений, введённых вследствие пандемии", — сказала она.

Оппозиционные силы Британии и некоторые представители общественности начали призывать к отставке Джонсона после того, как в СМИ появились сообщения о многочисленных вечеринках на Даунинг-стрит во время общенационального карантина.