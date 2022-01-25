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Британская полиция проверит данные о нарушении ковидных ограничений в канцелярии Джонсона

Отмечается, что в настоящее время правоохранители Лондона проводят расследования нескольких мероприятий, проведённых на Даунинг-стрит, 10 и улице Уайтхолл за последние два года.

25 января, 11:14
<p>Канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/mr_mikage/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Matthew S</a></p>

Канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона © Flickr / Matthew S

Полиция Великобритании решила провести расследование в связи с сообщениями о нарушении коронавирусных ограничений в канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона на Даунинг-стрит, 10. Об этом на пресс-конференции сообщила старший офицер полиции Крессида Дик.

"Я могу подтвердить, что столичная полиция в настоящий момент проводит расследования в связи с несколькими мероприятиями, проходившими на Даунинг-стрит и [правительственной] улице Уайтхолл в последние два года, в связи с информацией о возможных нарушениях ограничений, введённых вследствие пандемии", — сказала она.

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Оппозиционные силы Британии и некоторые представители общественности начали призывать к отставке Джонсона после того, как в СМИ появились сообщения о многочисленных вечеринках на Даунинг-стрит во время общенационального карантина.

Ранее сообщалось, что премьера Британии Джонсона допросили из-за вечеринок во время локдауна. По данным The Telegraph, в связи с нарушениями не исключаются увольнения ряда высокопоставленных сотрудников правительства.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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