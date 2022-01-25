МВД РФ: Более 735 тысяч иностранцев стали гражданами России в 2021 году

В 2021 году более 735 тысяч иностранцев получили российское гражданство. Такие данные указываются в сводке основных показателей деятельности по миграционной ситуации в России за январь – декабрь 2021 года, опубликованной на сайте МВД РФ.

"Число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства Российской Федерации, — 735 385", — отмечается в сводке.

Причём такой же показатель за аналогичный период в 2020 году составил 656 347. Кроме того, увеличилось и количество факторов постановки на миграционный учёт иностранных граждан и лиц без гражданства. Если в 2020-м это число равнялось 9 802 448, то в 2021 году оно составляет 13 392 897.

В 2021 году всего было оформлено 216 442 визы иностранцам и лицам без гражданства, а в 2020-м — 224 666. За тот же период в прошлом году оформили 93 031 разрешение на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства.