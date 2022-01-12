СПЧ подвёл итоги своей работы в 2021 году

Психологическая безопасность в вузах и школах

После резонансных происшествий со стрельбой в школах Казани и Перми в Совете при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) возобновилась работа по оценке причин и условий, формирующих агрессивное мировоззрение в молодёжной среде, и были подготовлены предложения по их выявлению и нейтрализации. Предложения СПЧ затрагивают как вопросы психолого-педагогического характера (развитие школьной медиации, совершенствование образовательных стандартов, повышение квалификации педагогов и др.), так и вопросы в сфере безопасности (совершенствование стандартов безопасности, изменение порядка выдачи разрешений на оружие и др.). Большая часть предложений получила поддержку профильных органов исполнительной власти.

Соблюдение прав граждан в ходе реализации миграционной политики

Инциденты, связанные с противоправным поведением мигрантов, существенно повысили интерес общества к данной теме в 2021 году. СПЧ активно включился в работу над проектом Федерального закона "Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства", подготовленным МВД России во исполнение поручения президента Российской Федерации. Членами СПЧ было подготовлено отрицательное заключение на законопроект и предложения по его совершенствованию, которые будут прорабатываться на площадке подгруппы "Миграция" рабочей группы по реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы (в состав подгрупп включены члены СПЧ). Ещё одной резонансной темой стал перенос миграционного центра Московской области из посёлка Путилково, где он непосредственно примыкал к жилым кварталам (СПЧ выступал одним из инициаторов такого переноса). Члены СПЧ во взаимодействии с властями Москвы и Московской области следили за данным процессом, посетив в том числе миграционные центры этих субъектов.

Соблюдение прав человека и гражданина в условиях цифровизации

В соответствии с поручением президента Владимира Путина в СПЧ была сформирована рабочая группа для подготовки проекта Концепции защиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве и дорожной карты по её реализации. В состав рабочей группы вошли члены СПЧ, представители федеральных органов исполнительной власти и эксперты в области компьютерной безопасности. В октябре проекты концепции и план мероприятий были согласованы с Правительством РФ. В настоящее время они проходят другие этапы согласования. В ближайшее время планируется также опубликовать доклад СПЧ об основных рисках для соблюдения прав человека и гражданина в условиях цифровизации.

Соблюдение прав журналистов

В целях реализации поручения президента СПЧ провёл серию выездных мероприятий в столицах федеральных округов России, на которых обсуждались вопросы безопасности журналистов в ходе массовых (в первую очередь несанкционированных) мероприятий. В совещаниях приняли участие полномочные представители Президента Российской Федерации в федеральных округах, представители руководства субъектов Российской Федерации, регионального журналистского сообщества и правоохранительных органов. По результатам совещаний были сформулированы предложения по совершенствованию законодательства о средствах массовой информации для профильного комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации. Кроме того, полномочными представителями Президента Российской Федерации в федеральных округах были доведены до регионов пожелания о корректировке практики взаимодействия с журналистами с учётом выявленных лучших практик. Также Постоянной комиссией по правам человека в информационной сфере были подготовлены предложения по совершенствованию законодательства о СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Реализация социальных прав человека и гражданина

В 2021 году СПЧ провёл серию заседаний, в ходе которых широко обсуждались вопросы, связанные с охраной здоровья граждан. Членами СПЧ подготовлены и направлены в органы публичной власти предложения по совершенствованию системы лекарственного обеспечения, формированию федерального реестра доноров костного мозга и противодействию внутрибольничной инфекции. Продолжила работу по реализации поручения главы государства созданная в СПЧ рабочая группа по общественному контролю за проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий. Отдельной сферой внимания СПЧ стали вопросы помощи бездомным, в частности создание в Москве медицинского учреждения, спрофилированного для оказания помощи лицам, не имеющим документов.

Реализация прав человека и гражданина на благоприятную окружающую среду

В числе наиболее острых вопросов, которые оказывались в фокусе внимания СПЧ в 2021 году, — борьба с лесными пожарами, реализация реформы обращения с отходами, борьба с изменениями климата, защита озера Байкал и развитие системы особо охраняемых природных территорий. СПЧ активно следил за ходом исполнения поручений главы государства по данным направлениям, анализируя доклады органов публичной власти и направляя им свои предложения.

Реализация избирательных прав граждан

В ходе единого дня голосования 17–19 сентября 2021 года продолжила работу мониторинговая рабочая группа по выборам. Члены СПЧ провели общественное наблюдение за ходом выборов в девяти регионах России. Итоговый доклад рабочей группы, содержащий выявленные проблемы и предложения по их решению, был направлен в ЦИК России.

Соблюдение прав заключённых

После громкого скандала, когда в Сети появилось видео из саратовской тюремной больницы, на котором издевались (насиловали и пытали) над заключёнными, члены СПЧ во взаимодействии с Федеральной службой исполнения наказаний Российской Федерации (ФСИН России) посетили 17 исправительных учреждений и приняли участие в серии совещаний с органами законодательной и исполнительной власти. Минюст поддержал инициативы СПЧ, касающиеся усиления общественного контроля за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания, укрепления взаимодействия органов ФСИН России с правозащитными организациями и СПЧ по противодействию криминальной субкультуре и т.п. Члены СПЧ участвуют в доработке подготовленного Минюстом России законопроекта, уточняющего порядок рассмотрения судами вопроса об освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью. Также ведётся совместная доработка законопроекта "О пробации", предусматривающего возможность освобождения впервые осуждённого от наказания при его помещении под индивидуальный надзор должностного лица.

Увековечение памяти жертв политических репрессий

В 2021 году межведомственная рабочая группа по координации деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, в которую входят председатель, члены и эксперты СПЧ, провела выездное заседание в Рязанской области. В ходе выступлений основной акцент был сделан на дальнейшем выявлении и мемориализации мест массовых репрессий, а также на работе с ведомственными архивами. Кроме того, СПЧ традиционно принял участие во всероссийской памятной акции "Возвращение имён", которая в связи с эпидемиологическими ограничениями была проведена в гибридном формате. Продолжается взаимодействие СПЧ с руководством Москвы и Московской области по вопросу создания музея на территории памятника истории "Бутовский полигон".

Международное сотрудничество