Советник главы ЛНР Мирошник: Зеленский научился продавать войну на Западе
Украина старается всячески поддерживать накал вокруг ситуации в Донбассе для получения материальной помощи, вооружения и политического или дипломатического признания, объяснил он.
Фото © ТАСС / АР / Andriy Dubchak
Киев использует конфликт в Донбассе в своих целях. Об этом на стриме RT "Летучка" рассказал советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник.
"Зеленский и его окружение научились продавать на Западе вот эту войну, которая идёт в Донбассе", — заявил он.
По словам Мирошника, Украина специально старается всячески поддерживать накал вокруг ситуации в Донбассе. Он подчеркнул, что во время переговоров не видно желания Незалежной прекратить эту войну. Представитель ЛНР объяснил, что в ситуации, когда обе стороны конфликта заинтересованы в его урегулировании, они делают шаги навстречу друг другу. Однако Киев, наоборот, "постоянно радикализирует свою точку зрения" и уже "научился монетизировать" эти возможности.
"Под это они получают деньги, вооружение и какое-то политическое или дипломатическое признание", — добавил он.
Также советник главы ЛНР напомнил, что Евросоюз намерен выделить Украине 1,2 млрд евро в качестве помощи.
Ранее Лайф рассказал, что, по словам Пескова, Москва обеспокоена действиями США по нагнетанию напряжённости вокруг Украины. Однако заявления Пентагона о готовности отправить в Европу тысячи военнослужащих не влияют на переговоры по безопасности, которые в нынешней стадии завершены, добавил он.
Лента новостей
МВД РФ: Более 735 тысяч иностранцев стали гражданами России в 2021 году
сегодня в 11:00
Забайкальский депутат Михайлов предложил расстреливать собак и наказывать зоозащитников
сегодня в 10:56
"Без этого не обойтись": Путин напомнил отмечающим медовухой Татьянин день студентам, что "всё хорошо в меру"
сегодня в 10:51
Комментариев: 0