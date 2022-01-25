Советник главы ЛНР Мирошник: Зеленский научился продавать войну на Западе

Киев использует конфликт в Донбассе в своих целях. Об этом на стриме RT "Летучка" рассказал советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник.

"Зеленский и его окружение научились продавать на Западе вот эту войну, которая идёт в Донбассе", — заявил он.

По словам Мирошника, Украина специально старается всячески поддерживать накал вокруг ситуации в Донбассе. Он подчеркнул, что во время переговоров не видно желания Незалежной прекратить эту войну. Представитель ЛНР объяснил, что в ситуации, когда обе стороны конфликта заинтересованы в его урегулировании, они делают шаги навстречу друг другу. Однако Киев, наоборот, "постоянно радикализирует свою точку зрения" и уже "научился монетизировать" эти возможности.

"Под это они получают деньги, вооружение и какое-то политическое или дипломатическое признание", — добавил он.

Также советник главы ЛНР напомнил, что Евросоюз намерен выделить Украине 1,2 млрд евро в качестве помощи.