7 главных вопросов о начале войны между Украиной и Донбассом Диверсии и провокации со стороны Украины могут начаться уже в марте, считают эксперты, хотя "рвануть" может и сейчас, однако у Незалежной хватит оружия лишь на три дня войны. 25 января, 10:29 Фото © ТАСС / АР / Andriy Dubchak

Кто заинтересован в реальных боевых действиях с Украиной

Политолог, профессор Академии военных наук Сергей Судаков полагает, что в первую очередь в реальных боевых действиях на Украине заинтересованы лоббисты оружейного и военного лобби США и политики, которые готовятся использовать тему России в ходе избирательной кампании в Конгресс.

— В США достаточно давно сформировались две крупнейшие группы: одни работают и зарабатывают на проведении военных действий — это военное лобби, вторые — оружейные лоббисты. При администрации Байдена как раз оружейники получают большое количество заказов, производя не только оружие, но и занимаясь поставкой продуктов, снаряжения и связью. Это большой, серьёзный бизнес. Другие группы лобби, которые жили достаточно комфортно при Клинтоне, Обаме, а до этого — при Буше-младшем, когда войны шли постоянно, сейчас нуждаются в возобновлении военных действий. Они бы хотели возобновить боевые действия в Сирии и прекрасно понимают, что та война, что могла бы происходить на границе с Россией, сможет принести им хорошие дивиденды. Потому что она будет идти в девяти тысячах км от их дома, — сказал Лайфу политолог, профессор Академии военных наук Сергей Судаков.

Профессор объясняет, что, опираясь на подогреваемые русофобские настроения и истерию о стотысячной группировке России, якобы готовящейся напасть на Украину, американские политики уже содействуют обрушению курса нашей национальной валюты. Также на фоне этих ожиданий США начинают сплачивать своих сторонников и заставляют более эффективно вносить платежи в блок НАТО.

Кто заинтересован в информационной истерике вокруг войны с Украиной

— Больше всего в нагнетании истерии заинтересована Украина. Администрация Зеленского максимально пытается успеть вскочить на подножку уходящего поезда. Она долго думала, что представляет важный актив для США и стран НАТО. Но, когда приехал Блинкен, он дал понять, что решать судьбу Киева будут без его участия. Глава Украины попробовал было возразить, но слова его звучали на фоне возвращения Порошенко — сторонника войны, которого Зеленский пообещал посадить за госизмену. Поэтому выиграла сейчас партия войны, которая мечтает решить проблему Донбасса возобновлением конфликта. Но, чтобы сделать это, нужны средства, силы, деньги. Медийный шум по поводу "русской агрессии", который ретранслирует в режиме нон-стоп каждый утюг в Европе и США, способствует накачке Украины вооружением из внебюджетных фондов Пентагона, — объясняет военный эксперт Алексей Леонков.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / ЕРА / SERGEY DOLZHENKO

— Ещё одна заинтересованная сила в военном конфликте и втягивании в него России — Великобритания. Это поможет острову заставить ЕС отказаться от российского газа, поэтому и проводятся чуть ли не каждую неделю новые инфоатаки на Москву. Проект "НАТО-2030" передаёт управление военным блоком Великобритании. Генсек, который решал консультационные вопросы, становится исполнительным директором и распределителем бюджетных заказов на вооружение, экономическое развитие и прочее. Между Британией и Европой уже существует газотранспортная система, а также Лондон создал флот для природного газа из Катара, построил хабы для его приёма. Если бы ему удалось отлучить Россию от Европы, то Британия бы кормила Европу своим газом. А тот, у кого газ, тот Европой и управляет, — напоминает Леонков.

Начнётся ли война на Украине или в ДНР — ЛНР

— Всё идёт к тому, что война начнётся с нападения на республики Донбасса. Войска ВСУ, которые находятся на линии соприкосновения, приведены в повышенную готовность, украинское командование вернуло всех служащих из отпусков, — объясняет Леонков.

Какие провокации могут развязать войну

— Скорее, война начнётся атакой против ЛДНР, хотя сохраняется низкая вероятность блокирования Приднестровья, что заставит Россию решать задачу её деблокирования. Вероятнее всего, пойдут с боевых действий против ЛДНР. Если это наступление окажется успешным и они взломают оборону, то на помощь придёт Россия. Сдержать российские войска не получится, группировка ВСУ будет окружена и уничтожена, — говорит военный эксперт Константин Сивков.

— Когда зарубежные политики говорят, что Россия будет выступать под чужим флагом, то они анонсируют провокацию, которую намереваются устроить. У них есть форма защитников Донбасса и РФ. Представьте, что в одном украинском городе люди в такой форме устроили геноцид. Или, скажем, диверсию против городских кварталов Донбасса или Горловки, Луганска, где погибнет множество людей, в том числе с российскими паспортами. И если мы свяжем эти две провокации в единое целое, то это вынудит Россию выйти из переговорного процесса, — говорит Леонков.

Фото © ТАСС / АР / Efrem Lukatsky

— Я полагаю, что в марте начнутся провокации, потому что военные действия нужны будут США для подстёгивания избирательной кампании в Конгресс. 8 ноября пройдут выборы — речь идёт о борьбе больших политических сил и кошельков тех, кто определяет курс в большей степени, чем американский президент. Учитывая серьёзные проблемы с рейтингом Байдена, утвердившийся за ним статус Спящего Джо, мы видим, что огромное количество избирателей, которые голосовали ранее за демократов, готовы отдать теперь свои голоса республиканцам. Следовательно, чтобы проявить жёсткую позицию, которую оценят, должна последовать череда провокаций. Они будут совершаться не просто американскими спецслужбами, которых в США 17. К ним подключат всевозможных западных инструкторов из обоймы ЧВК Канады, Британии и других союзников. Поэтому март — это логичный срок, когда для выборной кампании остаётся необходимый отрезок времени, — считает Судаков.

Между какими силами могут начаться боевые действия

— В случае если непризнанные республики сумеют успешно отразить удар, то никакого вступления в боевые действия со стороны РФ не произойдёт. Дело в том, что при формировании общего состава группировки, которая создана на восточном направлении, значительная часть выделена на прикрытие северного фланга. В этих условиях значительное количество войск не может быть переброшено на главное направление удара и существует вероятность, что он может быть отражён силами двух корпусов народных республик. В этом случае российское вмешательство не потребуется. Война может начаться и без провокаций, но классический вариант — это обстрел с украинской территории своих же войск с обвинением Донецка и Луганска. Может быть, будет использован и какой-то теракт, совершённый в глубине территории Украины, — предполагает военный эксперт Константин Сивков.

Леонков считает, что у блока НАТО существуют внеплановые расходы. Другой вопрос: насколько хватит боеприпасов, чтобы вести боевые действия не против непризнанных республик, а против России, которой придётся защищать своих граждан?

Кто победит

— Для войны с Россией нужны тонны боеприпасов, а того, что пока прислали, хватит на три дня активных боевых действий против ЛДНР. Все считают, что Россия вмешается, но потеря Украины не значит для США ничего. Штатам предстоит таким образом выиграть другую битву — приструнить Европу, лишить её самостоятельности. Среди стран ЕС нет однородного отношения к Америке, лояльность Вашингтону у каждого государства своя, не все лояльны, — напоминает военный эксперт Леонков.

Какие будут последствия военного конфликта

— Я думаю, что прогноз неутешительный для Киева. Как бы он ни хорохорился, но будет реальный возврат республик до административных границ, которые были до этого конфликта. Будет потеряна вся юго-восточная часть, и в конечном итоге линия выровняется по Днепру, — сказал Лайфу политолог, экс-председатель Совета министров ЛНР Марат Баширов.

— В случае гибели российских граждан ДНР и ЛНР как Россия будет реагировать на ситуацию и что подразумевают Минские соглашения под зоной разграничения? — задаётся вопросом Сергей Судаков. — Что зона, куда могут прийти миротворцы, должна находиться на территории с границей Россией или зоной соприкосновения Донецка и Луганска с прежней границей Украины? Это принципиальный вопрос. И Запад настаивает на том, что огромное количество военных сил должно стать на юге России и разграничить нас с границами донбасских республик, потому что они являются непризнанными. Мы же полагаем, что миротворческий контингент должен стоять на территории действительного конфликта, то есть на разграничении Донецка и Луганска и соприкосновении их с большой Украиной.

По его словам, в войне никто не побеждает. Критерии войны — несчастье и горе. Критерии победы: захват чужой территории, её ресурсов и населения, использование свободных граждан чужой территории как рабов и использование природных ресурсов. Последний критерий, когда вы довольствуетесь игрой с нулевой суммой, — войска отходят на прежние позиции, такая победа называется победой на условиях статуса-кво.

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Эксперты считают, что в случае военных действий карта Украины будет перекроена, но как именно — пока открытый вопрос. Россия, скорее всего, решит вопрос принуждения к миру, вполне возможно, действующая украинская власть переместится в Канаду и станет правительством в изгнании. Украина развалится на несколько частей. Не зря же сейчас американцы занимаются переброской дополнительного контингента войск в Восточную Европу. Среди стран, которые их примут, — Венгрия, Румыния, Польша. Называлась цифра 50 тысяч человек, это примерно десять бригад, которые будут стоять на границе, чтобы не пустить Россию дальше, а возможно, и выйдут вперёд, туда, где находятся национальные окраины Западной Украины.