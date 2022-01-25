Консорциум BioNTech/Pfizer начал испытания вакцины против "омикрона"

Клинические испытания вакцины-кандидата против омикрон-штамма начали американская компания Pfizer и её германский партнёр BioNTech. В них принимают участие до 1420 человек, говорится в пресс-релизе немецкой компании.

"Pfizer Inc. и BioNTech SE сегодня объявили о начале клинического изучения для оценки безопасности, переносимости и иммуногенности основанной на "омикроне" вакцины-кандидата среди здоровых взрослых от 18 до 55 лет", — говорится в релизе.

Указывается, что участники разделены на три группы. Так, в первой находится примерно 600 человек, которые за 90 и 180 дней до начала исследования вакцинировались от CoViD-19 двумя дозами Comirnaty. В ходе испытаний им предоставят одну или две дозы вакцины против "омикрона".

Во вторую группу входят люди, получившие бустерную прививку. Им дадут по одной дозе препарата Pfizer/BioNTech от коронавируса или вакцину против "омикрона". В третью группу численностью около 200 человек вошли невакцинированные и не болевшие коронавирусом. В ходе исследования они получат по три дозы препарата против "омикрона".