Консорциум BioNTech/Pfizer начал испытания вакцины против "омикрона"
В исследованиях принимают участие здоровые взрослые в возрасте от 18 до 55 лет. Их разделили на три группы, первая из которых охватывает около 600 участников.
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Клинические испытания вакцины-кандидата против омикрон-штамма начали американская компания Pfizer и её германский партнёр BioNTech. В них принимают участие до 1420 человек, говорится в пресс-релизе немецкой компании.
"Pfizer Inc. и BioNTech SE сегодня объявили о начале клинического изучения для оценки безопасности, переносимости и иммуногенности основанной на "омикроне" вакцины-кандидата среди здоровых взрослых от 18 до 55 лет", — говорится в релизе.
Указывается, что участники разделены на три группы. Так, в первой находится примерно 600 человек, которые за 90 и 180 дней до начала исследования вакцинировались от CoViD-19 двумя дозами Comirnaty. В ходе испытаний им предоставят одну или две дозы вакцины против "омикрона".
Во вторую группу входят люди, получившие бустерную прививку. Им дадут по одной дозе препарата Pfizer/BioNTech от коронавируса или вакцину против "омикрона". В третью группу численностью около 200 человек вошли невакцинированные и не болевшие коронавирусом. В ходе исследования они получат по три дозы препарата против "омикрона".
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, за счёт чего "Спутник V" эффективнее Pfizer в борьбе с "омикроном". При разработке вакцины эпидемиологи центра учитывали появление новых штаммов ковида, добавил учёный.
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