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Результаты экспресс-тестов на ковид можно будет проверить на портале "Госуслуги"

Как отметил премьер-министр Мишустин, это особенно актуально для жителей труднодоступных территорий, где нет возможности быстро доставить материал для проведения ПЦР.

25 января, 12:47
<p>© Агентство городских новостей "Москва"</p>

© Агентство городских новостей "Москва"

На портале "Госуслуги" в ближайшее время появится функция проверки результатов экспресс-тестов на коронавирус. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания Координационного совета по борьбе с CoViD-19.

"Сейчас результаты ПЦР-тестов отображаются в личных кабинетах на портале государственных услуг. Для жителей сёл и труднодоступных территорий, где нет возможности быстро доставить материал для проведения ПЦР, в ближайшее время будут загружаться и данные экспресс-тестов", — сообщил он.

Мишустин поручил ФАС проверить цены ПЦР-тестов на ковид

Мишустин поручил ФАС проверить цены ПЦР-тестов на ковид

Глава правительства поручил Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций обеспечить все необходимые для этого технические условия.

Ранее в Минцифры сообщили, что вызвать врача на дом через "Госуслуги" можно в 52 регионах России. В ведомстве отметили, что в прошлом году этой услугой жители страны воспользовались около миллиона раз.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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