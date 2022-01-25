Результаты экспресс-тестов на ковид можно будет проверить на портале "Госуслуги"
Как отметил премьер-министр Мишустин, это особенно актуально для жителей труднодоступных территорий, где нет возможности быстро доставить материал для проведения ПЦР.
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На портале "Госуслуги" в ближайшее время появится функция проверки результатов экспресс-тестов на коронавирус. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания Координационного совета по борьбе с CoViD-19.
"Сейчас результаты ПЦР-тестов отображаются в личных кабинетах на портале государственных услуг. Для жителей сёл и труднодоступных территорий, где нет возможности быстро доставить материал для проведения ПЦР, в ближайшее время будут загружаться и данные экспресс-тестов", — сообщил он.
Глава правительства поручил Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций обеспечить все необходимые для этого технические условия.
Ранее в Минцифры сообщили, что вызвать врача на дом через "Госуслуги" можно в 52 регионах России. В ведомстве отметили, что в прошлом году этой услугой жители страны воспользовались около миллиона раз.
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