Результаты экспресс-тестов на ковид можно будет проверить на портале "Госуслуги"

На портале "Госуслуги" в ближайшее время появится функция проверки результатов экспресс-тестов на коронавирус. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания Координационного совета по борьбе с CoViD-19.

"Сейчас результаты ПЦР-тестов отображаются в личных кабинетах на портале государственных услуг. Для жителей сёл и труднодоступных территорий, где нет возможности быстро доставить материал для проведения ПЦР, в ближайшее время будут загружаться и данные экспресс-тестов", — сообщил он.

Глава правительства поручил Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций обеспечить все необходимые для этого технические условия.