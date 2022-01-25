Михаил Киселёв: Путин обещал сделать Россию страной возможностей и сдержал слово
Собеседник Лайфа высоко оценил усилия государства по поддержке молодёжных движений и инициатив, которые реализуются в России в последние годы.
Президент Владимир Путин ещё несколько лет назад сказал, что сделает всё возможное, чтобы Россия стала страной возможностей для молодёжи, и постарался выполнить своё обещание. Об этом, комментируя сегодняшнюю встречу главы государства со студентами, заявил зампредседателя Комитета Госдумы по молодёжной политике, командир Центрального штаба "Российских студенческих отрядов" Михаил Киселёв.
"Отправляясь в регионы, ты видишь, что ребята начинают пользоваться этими ресурсами. Во-первых, сама президентская платформа "Россия — страна возможностей", на которой более 25 разных направлений. Это и профессиональные стажировки, и студенческая весна, и "Таврида-Арт". Это и фонд президентских грантов, и фонд культурных инициатив — возможностей проявить себя и получить поддержку масс", — перечисляет собеседник Лайфа.
Не менее важным, по мнению Киселёва, стал и тот факт, что президент остаётся в открытом диалоге с молодёжью и не уходит даже от самых неудобных вопросов.
"Одной из таких проблем была молодёжная занятость: многие ребята хотели бы подрабатывать. В результате в декабре 2021 года вышла долгосрочная программа трудоустройства молодёжи до 2030 года, которая сейчас будет развиваться. На неё выделено более 30 миллиардов рублей", — рассказал он.
Напомним, что в День российского студенчества Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл встречу с учащимися вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода. Путин поздравил участников встречи с их "профессиональным" праздником, пожелав им различных достижений, надёжной дружбы и любви. Поговорили и о насущных проблемах. Так, Путин пообещал оказать поддержку молодым учёным в обеспечении их жильём. В этом вопросе есть разные возможности, уточнил глава государства. В частности, он перечислил жилищные сертификаты, льготную ипотеку и служебные квартиры.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции из Ново-Огарёво проводит встречу со студентами ведущих отечественных вузов Москвы, Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода. Фото © ТАСС / Никольский Алексей