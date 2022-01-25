Собянин: Ситуация с ковидом в Москве развивается по "европейскому сценарию"

Ситуация с коронавирусом в Москве развивается по "европейскому сценарию", заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с инфекцией.

"Ситуация в Москве продолжает развиваться по европейскому сценарию. Мы видим арифметическую прогрессию еженедельного роста заболеваемости ковидом. За две недели этот рост составил к значениям конца декабря пять раз и за неделю достиг 100 тысяч", — отметил Собянин.

По его словам, растёт количество визитов в поликлиники, однако количество пациентов, которые находятся на ИВЛ, в последние две недели практически не увеличилось.