Собянин: Ситуация с ковидом в Москве развивается по "европейскому сценарию"
По его словам, растёт количество визитов в поликлиники, однако количество пациентов, которые находятся на ИВЛ, в последние две недели практически не увеличилось.
Сергей Собянин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Ситуация с коронавирусом в Москве развивается по "европейскому сценарию", заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с инфекцией.
"Ситуация в Москве продолжает развиваться по европейскому сценарию. Мы видим арифметическую прогрессию еженедельного роста заболеваемости ковидом. За две недели этот рост составил к значениям конца декабря пять раз и за неделю достиг 100 тысяч", — отметил Собянин.
По его словам, растёт количество визитов в поликлиники, однако количество пациентов, которые находятся на ИВЛ, в последние две недели практически не увеличилось.
Напомним, в России за прошедшие сутки госпитализировали 12 837 пациентов с коронавирусом. Такие цифры опубликовал во вторник федеральный оперативный штаб. Выздоровело за тот же срок 26 404 человека, а умер 681.
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