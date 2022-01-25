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Собянин: Ситуация с ковидом в Москве развивается по "европейскому сценарию"

По его словам, растёт количество визитов в поликлиники, однако количество пациентов, которые находятся на ИВЛ, в последние две недели практически не увеличилось.

25 января, 12:29

Сергей Собянин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Ситуация с коронавирусом в Москве развивается по "европейскому сценарию", заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с инфекцией.

"Ситуация в Москве продолжает развиваться по европейскому сценарию. Мы видим арифметическую прогрессию еженедельного роста заболеваемости ковидом. За две недели этот рост составил к значениям конца декабря пять раз и за неделю достиг 100 тысяч", отметил Собянин.

По его словам, растёт количество визитов в поликлиники, однако количество пациентов, которые находятся на ИВЛ, в последние две недели практически не увеличилось.

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Напомним, в России за прошедшие сутки госпитализировали 12 837 пациентов с коронавирусом. Такие цифры опубликовал во вторник федеральный оперативный штаб. Выздоровело за тот же срок 26 404 человека, а умер 681.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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