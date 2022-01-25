Мишустин призвал не рассчитывать на то, что ковидом можно переболеть в лёгкой форме
По его словам, ситуация с заболеванием в России остаётся крайне напряжённой, в 48 регионах растёт число госпитализаций.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал граждан не рассчитывать на то, что коронавирусом можно переболеть в лёгкой форме, это не всегда так, временами болезнь приводит к серьёзным последствиям.
"Не стоит рассчитывать, что переболеть можно будет в лёгкой форме. Это не всегда так. У болезни всё равно есть последствия, иногда крайне серьёзные. Прививка помогает защитить от них своё здоровье", — напомнил он на заседании Координационного совета по борьбе с ковидом.
Мишустин также заявил, что ситуация с заболеванием в России остаётся крайне напряжённой, в 48 регионах растёт число госпитализаций.
"Ситуация с коронавирусом остаётся крайне напряжённой, в большинстве регионов наблюдается рост заболеваемости, что вызвано в первую очередь распространением нового штамма", — сказал глава кабмина.
Напомним, в России за прошедшие сутки госпитализировали 12 837 пациентов с коронавирусом. Такие цифры опубликовал во вторник федеральный оперативный штаб. Выздоровело за тот же срок 26 404 человека, а умер 681.
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