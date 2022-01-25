Мишустин призвал не рассчитывать на то, что ковидом можно переболеть в лёгкой форме

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал граждан не рассчитывать на то, что коронавирусом можно переболеть в лёгкой форме, это не всегда так, временами болезнь приводит к серьёзным последствиям.

"Не стоит рассчитывать, что переболеть можно будет в лёгкой форме. Это не всегда так. У болезни всё равно есть последствия, иногда крайне серьёзные. Прививка помогает защитить от них своё здоровье", — напомнил он на заседании Координационного совета по борьбе с ковидом.

Мишустин также заявил, что ситуация с заболеванием в России остаётся крайне напряжённой, в 48 регионах растёт число госпитализаций.

"Ситуация с коронавирусом остаётся крайне напряжённой, в большинстве регионов наблюдается рост заболеваемости, что вызвано в первую очередь распространением нового штамма", — сказал глава кабмина.