Собянин: Рост заболеваемости ковидом в Москве может продлиться ещё две недели

Рост заболеваемости коронавирусом в Москве может продлиться ещё две недели, однако увеличения количества людей на ИВЛ за последние недели практически не произошло. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

"Очевидно, с учётом того опыта, который мы наблюдаем, что происходит по всему миру, то ещё как минимум две недели будет продолжаться рост заболеваемости. Две недели роста заболеваемости от тех высоких цифр, которые мы уже имеем, конечно, это будет серьёзное испытание на всю медицинскую систему, в первую очередь поликлиническую", — сказал Собянин.

Мэр столицы при этом уточнил, что число людей, находящихся на ИВЛ, за последние две недели практически не увеличилось, и, учитывая то, что "омикрон" продолжает вытеснять "дельту", власти предполагают, что серьёзной динамики загрузки госпитального фонда, возможно, не случится. А вот нагрузка на стационары в Москве за 14 дней выросла на треть, добавил градоначальник.

"Должен сказать, что нагрузка на стационарное звено развивается в другой динамике. За две недели она выросла на треть. Нагрузка на поликлиники выросла в четыре раза, а нагрузка на кол-центры в часы пик достигла 40 тысяч человек в час, что почти в 20 раз больше, чем в обычные дни", — отметил Собянин.

В связи с этим были увеличены каналы связи, число операторов возросло до 17 тысяч человек, введены чат-боты и целый ряд других мероприятий, чтобы снизить нагрузку, заметил мэр.