Порошенко обвинил Зеленского в финансировании России за счёт "Сватов" и электроэнергии

Бывший лидер Украины Пётр Порошенко заявил, что действующий президент страны Владимир Зеленский финансирует Россию, показывая на российских каналах "низкопробные" сериалы, снятые украинской студией "Квартал 95". Он также обвинил главу государства в покупке электроэнергии у Белоруссии, сообщает "Вести.ua".

"Он с 2019 года купил на 3,5 миллиарда долларов у Белоруссии электроэнергии, финансируя де-факто страну-агрессора, показывает сериалы уже этого, 22-го года, от "Папика" до "Сватов" — низкопробных. Вместо этого нужно сконцентрироваться и мобилизоваться", — заявил экс-президент.