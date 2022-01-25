Лайф публикует видео с места взрыва гранаты в жилой девятиэтажке в Приморье
В результате детонации снаряда погиб один человек, ещё пятеро получили ранения. На месте работают экстренные службы.
Кадр видео © LIFE
Кадры с места взрыва гранаты в девятиэтажке в Арсеньеве. © LIFE
Жители девятиэтажного жилого дома на улице Островского в городе Арсеньеве Приморского края сняли на видео первые секунды после взрыва гранаты. На кадрах, которые публикует Лайф, можно заметить разрушения и почерневшие стены после детонации.
Также слышны разговоры местных жильцов, всё ещё находящихся в шоке от случившегося, однако пытающихся координировать действия, чтобы помочь пострадавшим. Судя по всему, в результате взрыва повредилось освещение, поскольку людям приходится ходить с фонариками.
Напомним, в результате происшествия погиб один человек, пятеро получили ранения. По нашим данным, детонация произошла в коридоре на шестом этаже. На месте работают сотрудники экстренных служб.
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