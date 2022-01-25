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Фигурист Коляда не поедет на Олимпиаду из-за коронавируса

Напомним, вместо него на Игры отправится участник недавнего чемпионата Европы Евгений Семененко.

25 января, 12:07

Михаил Коляда. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Российский фигурист Михаил Коляда пропустит Олимпиаду в Пекине из-за сданного им положительного теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба ФФККР.

"Несколько дней назад Михаил Коляда почувствовал себя неважно. Всё это время фигурист не тренировался и не катался вместе со своей группой. Перед вылетом на сбор в Красноярск Михаил Коляда сдал ПЦР-тест, результат которого положительный", — говорится в опубликованном сообщении федерации.

Сборную России на Олимпиаде в Пекине представят 212 спортсменов

Сборную России на Олимпиаде в Пекине представят 212 спортсменов

Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В состав сборной России вошло 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта. В ходе общения со спортсменами президент России Владимир Путин выразил надежду, что наши олимпийцы покажут на Играх "высший пилотаж".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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