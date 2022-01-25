Фигурист Коляда не поедет на Олимпиаду из-за коронавируса

Российский фигурист Михаил Коляда пропустит Олимпиаду в Пекине из-за сданного им положительного теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба ФФККР.

"Несколько дней назад Михаил Коляда почувствовал себя неважно. Всё это время фигурист не тренировался и не катался вместе со своей группой. Перед вылетом на сбор в Красноярск Михаил Коляда сдал ПЦР-тест, результат которого положительный", — говорится в опубликованном сообщении федерации.