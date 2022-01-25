Президент РФ Владимир Путин уверен, что члены сборной России покажут "высший пилотаж" на Олимпиаде в Пекине. Об этом он заявил в ходе общения со спортсменами, которые отправятся в Китай.

"Как известно, в России трудностей не боятся, они всегда делают нас ещё более сильными, сплочёнными, уверенными в себе. Все эти качества, убеждён, в полной мере проявятся и в Пекине. Мы здесь, на родине, будем болеть за вас, гордиться вашими успехами и верить, что на олимпийских аренах вы превзойдёте самих себя и покажете высший класс, высший пилотаж", — заявил Путин.