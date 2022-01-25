"Мы будем болеть за вас": Путин выразил уверенность, что российские спортсмены покажут на Олимпиаде "высший пилотаж"
Игры в столице Поднебесной стартуют 4 февраля. По оценкам главы ОКР Станислава Позднякова, наша команда может попасть в тройку лучших общекомандного зачёта.
Фото © Shutterstock
Президент РФ Владимир Путин уверен, что члены сборной России покажут "высший пилотаж" на Олимпиаде в Пекине. Об этом он заявил в ходе общения со спортсменами, которые отправятся в Китай.
"Как известно, в России трудностей не боятся, они всегда делают нас ещё более сильными, сплочёнными, уверенными в себе. Все эти качества, убеждён, в полной мере проявятся и в Пекине. Мы здесь, на родине, будем болеть за вас, гордиться вашими успехами и верить, что на олимпийских аренах вы превзойдёте самих себя и покажете высший класс, высший пилотаж", — заявил Путин.
Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попали 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и бороться за место в тройке общекомандного зачёта.
Комментариев: 0