В жилой девятиэтажке в Приморье взорвалась граната, один человек погиб
По предварительным данным, детонация произошла в коридоре на шестом этаже. Есть также пострадавшие.
Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий
Граната взорвалась в жилом доме в городе Арсеньеве Приморского края, по предварительным данным, один человек погиб и пятеро пострадали. По данным источника Лайфа, детонация произошла в коридоре на шестом этаже.
В МВД Лайфу рассказали, что в девятиэтажном доме на улице Островского "произошёл хлопок". На место происшествия прибыли сотрудники полиции и представители экстренных служб.
А ранее Лайф рассказывал, как москвич нашёл в доставшейся в наследство квартире мину времён ВОВ. Мужчина сразу же вызвал на место сотрудников МЧС, сейчас в захламлённом жилище работают сапёры. В распоряжении Лайфа также оказались кадры из дома.
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