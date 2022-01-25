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В жилой девятиэтажке в Приморье взорвалась граната, один человек погиб

По предварительным данным, детонация произошла в коридоре на шестом этаже. Есть также пострадавшие.

25 января, 11:34

Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Граната взорвалась в жилом доме в городе Арсеньеве Приморского края, по предварительным данным, один человек погиб и пятеро пострадали. По данным источника Лайфа, детонация произошла в коридоре на шестом этаже.

В МВД Лайфу рассказали, что в девятиэтажном доме на улице Островского "произошёл хлопок". На место происшествия прибыли сотрудники полиции и представители экстренных служб.

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А ранее Лайф рассказывал, как москвич нашёл в доставшейся в наследство квартире мину времён ВОВ. Мужчина сразу же вызвал на место сотрудников МЧС, сейчас в захламлённом жилище работают сапёры. В распоряжении Лайфа также оказались кадры из дома.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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