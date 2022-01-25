В жилой девятиэтажке в Приморье взорвалась граната, один человек погиб

Граната взорвалась в жилом доме в городе Арсеньеве Приморского края, по предварительным данным, один человек погиб и пятеро пострадали. По данным источника Лайфа, детонация произошла в коридоре на шестом этаже.

В МВД Лайфу рассказали, что в девятиэтажном доме на улице Островского "произошёл хлопок". На место происшествия прибыли сотрудники полиции и представители экстренных служб.