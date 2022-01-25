Древаль рассказал, как общество "Знание" удерживает внимание молодёжи
Он подчеркнул, что постоянно идёт поиск новых форматов и викторин, помогающих студентам также и развиваться в их профессиональной деятельности.
Максим Древаль. Кадр видео © LIFE
Максим Древаль — о форматах общества "Знание", помогающих студентам развиваться. Видео © LIFE
Российское общество "Знание" всегда старается искать новые форматы и идеи того, как можно было бы вдохновлять молодёжь и удерживать их внимание. Об этом рассказал генеральный директор общества Максим Древаль.
"Общество "Знание" всегда занимается поиском новых форматов, идей, как можно было бы удивлять, вдохновлять и удерживать внимание молодёжи. Сегодняшний марафон для студентов (просветительский марафон "День студента со "Знанием". — Прим. Лайфа) — демонстрация этого подхода. Потому что в одном марафоне мы объединили сразу множество форматов", — сказал Древаль, отвечая на вопрос Лайфа.
Одновременно с московской работает множество региональных студий, заметил он. Так, в Сочи проводится специальная игра "Лига знаний" в формате викторины, в которой соревнуются десятки тысяч людей.
"В обществе "Знание" для ребят сейчас доступно несколько тысяч различных мероприятий, выступлений, встреч с выдающимися людьми в самых разных уголках нашей страны и форматах", — добавил он, также упомянув фестиваль "Умное кино".
Кроме того, Древаль рассказал, что студенты часто и сами оказываются интересными спикерами, продюсерами или режиссёрами, и организаторы приглашают учеников в таких ролях, где они могут создавать свой контент.
Ранее российское общество "Знание" подвело итоги "перезагрузки" в 2021 году. Одним из достижений организации за этот период стало создание 30 000 минут просветительского контента по самым разным темам.
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