Древаль рассказал, как общество "Знание" удерживает внимание молодёжи

Максим Древаль — о форматах общества "Знание", помогающих студентам развиваться. Видео © LIFE

Российское общество "Знание" всегда старается искать новые форматы и идеи того, как можно было бы вдохновлять молодёжь и удерживать их внимание. Об этом рассказал генеральный директор общества Максим Древаль.

"Общество "Знание" всегда занимается поиском новых форматов, идей, как можно было бы удивлять, вдохновлять и удерживать внимание молодёжи. Сегодняшний марафон для студентов (просветительский марафон "День студента со "Знанием". — Прим. Лайфа) — демонстрация этого подхода. Потому что в одном марафоне мы объединили сразу множество форматов", — сказал Древаль, отвечая на вопрос Лайфа.

Одновременно с московской работает множество региональных студий, заметил он. Так, в Сочи проводится специальная игра "Лига знаний" в формате викторины, в которой соревнуются десятки тысяч людей.

"В обществе "Знание" для ребят сейчас доступно несколько тысяч различных мероприятий, выступлений, встреч с выдающимися людьми в самых разных уголках нашей страны и форматах", — добавил он, также упомянув фестиваль "Умное кино".

Кроме того, Древаль рассказал, что студенты часто и сами оказываются интересными спикерами, продюсерами или режиссёрами, и организаторы приглашают учеников в таких ролях, где они могут создавать свой контент.