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Минфин подготовил концепцию регулирования рынка криптовалют

В ведомстве заявили, что активно участвуют в проработке законодательных инициатив по регулированию этого рынка.

25 января, 11:27

Фото © Shutterstock

Минфин подготовил концепцию регулирования рынка криптовалют и направил её на рассмотрение в правительство. Об этом заявил директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков.

"Министерство финансов активно участвует в проработке законодательных инициатив с точки зрения регулирования этого рынка. У нас есть подготовленная концепция регулирования, которую мы обсуждаем внутри Минфина, и сейчас её направили в аппарат правительства. Пока решения по этой концепции у нас нет, официальной позиции правительства не было, но тем не менее направление нашей деятельности вот такое", — сказал Чебесков на конференции "Криптоактивы: что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить".

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Напомним, что ранее Центробанк предложил полностью запретить в России оборот и майнинг криптовалют. По мнению регулятора, такие цифровые валюты ставят под угрозу энергообеспечение жилых домов, зданий социальной инфраструктуры и предприятий, а также реализацию экологической повестки России.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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