Минфин подготовил концепцию регулирования рынка криптовалют

"Министерство финансов активно участвует в проработке законодательных инициатив с точки зрения регулирования этого рынка. У нас есть подготовленная концепция регулирования, которую мы обсуждаем внутри Минфина, и сейчас её направили в аппарат правительства. Пока решения по этой концепции у нас нет, официальной позиции правительства не было, но тем не менее направление нашей деятельности вот такое", — сказал Чебесков на конференции "Криптоактивы: что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить".