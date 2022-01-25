ФСИН потребовала заменить брату Навального условной срок реальным
В прошлом году Олегу Навальному вынесли приговор за нарушение рекомендаций по борьбе с коронавирусной инфекцией в связи с призывом россиян участвовать в акции в январе 2021 года.
Олег Навальный. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Представители ФСИН РФ направили в суд ходатайство о замене брату Алексея Навального Олегу год условного заключения реальным сроком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Причиной ходатайства ФСИН о замене условного срока на реальный Олегу Навальному стало то, что он не исполняет должным образом ограничения, которые ранее суд наложил на него по приговору о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции зимой прошлого года", — сказал собеседник агентства.
Ходатайство поступило в Люблинский суд города Москвы, где не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Там уточнили, что ходатайство имеет следующую формулировку: "Об отмене условного осуждения в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления".
Адвокат Олега Навального сообщил, что ещё не успел ознакомиться с материалами ходатайства.
Напомним, что в прошлом году Олегу Навальному дали год условно за нарушение санитарных норм. По версии обвинения, ранее осуждённый через социальные сети призывал граждан участвовать в акции в январе 2021 года, что являлось нарушением рекомендации по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Комментариев: 0