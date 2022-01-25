ФСИН потребовала заменить брату Навального условной срок реальным

Представители ФСИН РФ направили в суд ходатайство о замене брату Алексея Навального Олегу год условного заключения реальным сроком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Причиной ходатайства ФСИН о замене условного срока на реальный Олегу Навальному стало то, что он не исполняет должным образом ограничения, которые ранее суд наложил на него по приговору о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции зимой прошлого года", — сказал собеседник агентства.

Ходатайство поступило в Люблинский суд города Москвы, где не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Там уточнили, что ходатайство имеет следующую формулировку: "Об отмене условного осуждения в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления".

Адвокат Олега Навального сообщил, что ещё не успел ознакомиться с материалами ходатайства.