Почему спустя год ареста на Западе о Навальном решили снять фильм и как всё было на самом деле Для кого западная пропаганда готовит выдуманную версию событий? Ведь российский зритель знает, кто и как координировал "отравление Навального". 11317 11317 Фото © Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency

Год назад, 17 января 2021 года, гражданин Российской Федерации Алексей Навальный вернулся на родину. Карьера российского "главного оппозиционера" ожидаемо закончилась в аэропорту Шереметьево сразу после прохождения паспортного контроля. Судебные разбирательства, хамство, унижение и оскорбление ветерана — всё это смололо в труху остатки рейтинга блогера. Ему не помогли ни западные фильмы-"расследования" об отравлении, ни поддержка европейского политикума, ни встречи с первыми лицами ЕС.

Но даже сейчас (спустя год после ареста) американские пропагандисты осваивают бюджеты, заодно прикармливая своего птенца "за решёткой в темнице сырой". По слухам, только гонорар за продажу авторских прав HBO Max и CNN Films для съёмок фильма позволил Навальному отложить как минимум ещё пару миллионов долларов на чёрный день.

Западного зрителя призывают замереть в ожидании нового блокбастера о честном русском оппозиционере, которого отравила власть. Практически лично. Премьера намечена на январь. В то время как главный герой этого лицедейства сидит в тюрьме и периодически требует разные книжки, его свита разбежалась на все четыре стороны после запрета ФБК* (организации, признанной экстремистской). А оппозиция поспешила выбрать себе более рукопожатного лидера, не запачкавшего себя оскорблениями ветеранов. Возвращение Навального в Россию заставило оппозиционеров подводить итоги. Однако его изоляция усыпила даже местных активистов. Если и проводятся какие-то акции, то за пределами нашей страны.

Блокбастер об "отравлении" обещает быть захватывающим и трагичным, ведь сценаристам есть с кого писать образ надломленного, но вселенски уверенного в своей правоте борца с мировым злом. Джулиан Ассанж может стать настоящим прототипом главного героя, но его оденут в шагреневую кожу господина Навального и скормят американским и европейским зрителям.

Однако россияне помнят, как всё это было. Без прикрас. Почему образ жизни довёл "берлинского пациента" до отключки? Как его "отравлением" воспользовались ловкие координаторы, приставленные к Навальному западными специалистами, можно вспомнить, посмотрев фильм о реальных приключениях Алексея в Омске и Германии. Документальное расследование подробно отражает каждый шаг незадачливого блогера и доказывает, что события были постановочной провокацией против России.

Можно спорить о том, был Навальный невольным или инициативным участником этой схемы. И хотя российский фильм вышел ещё в августе, он стал даже более актуальным, ведь реконструкция событий вокруг Навального заполнит пустоты скроенного на скорую руку западного блокбастера. Есть с чем сравнить. Что называется, "было — стало". Как ещё один пример переписывания истории западным миром.

Согласно расследованию, подготовка к "отравлению" Навального началась задолго до его полёта в Томск, а именно летом 2019-го со встречи представителей западных спецслужб. Замысел был назван "Сакральная жертва". Смотрите российский фильм "Пациент" и сравнивайте, как всё было на самом деле и кто координировал "отравление" оппозиционера.

Плохо отработанная провокация, которая началась в Томске, неожиданно продолжилась в Омске, где Навального пытались спасти, а завершена была уже в Германии, поставив точку в сценарии европейских и американских спецслужб. Разыгранная по нотам трагикомедия едва не стоила блогеру жизни на самом деле. Действующие лица "отравления": Мария Певчих, Кира Ярмыш, Георгий Албуров (сейчас вне России, как и его жена).

Завязка драмы

Предыстория событий окажет даже на подготовленного читателя определённое впечатление. Чтобы выдержать шестидневный алкогольный марафон, нужно как минимум обладать хорошим здоровьем. Итак, 14 августа Навальный, находившийся под подпиской о невыезде, со своей командой прилетел в Новосибирск, что было решено отпраздновать вечеринкой со спиртным в ресторане отеля Radisson Novosibirsk. Уже на следующий день весёлая компания отмечала день рождения одной из сотрудниц ФБК в одном из баров отеля "Хилтон" в том же городе. 16 августа гуляния продолжились в ресторане отеля. 17-го числа на автомобилях команда отправилась в Томск, остановившись в гостинице "Хантер". К 19 августа дружно "догонялись" самогоном уже на съёмной квартире, так как в отеле днём раньше им сделали замечание.

Кульминация

Утром 20 августа команде предстояла посадка на рейс Томск – Москва, которая прошла на удивление без происшествий. По словам пресс-секретаря Киры Ярмыш, Алексей Навальный ничего не пил и не ел с утра. А стакан чая из буфета аэропорта принёс один из его помощников — Илья Пахомов. Спустя какое-то время после взлёта Навальный почувствовал себя плохо, переместился в туалет, а вскоре пассажиры услышали его крики оттуда.

Разоблачение "пациента"

Фильм "Пациент" рассказывает, почему так много нестыковок в версии об отравлении Навального. Документальное расследование восстановило подробности утра 20 августа 2020 года в отеле Xander и в аэропорту Томска, когда блогер Алексей Навальный решил выпить чашку чая. В западной версии её назовут роковой.

Постер к фильму "Пациент". © Smotrim.ru

Якобы чай блогера был отравлен "главным оружием Кремля" — боевым отравляющим веществом "Новичок". Леонид Ринк, доктор химических наук и один из разработчиков "Новичка", объяснил, что в этом случае под угрозой смерти оказались бы десятки людей.

Взлёт и срочная посадка самолёта с Навальным на борту в Омске стали непредвиденной для организаторов провокации деталью — российские врачи действительно помогли блогеру выжить.

Бутылка со следами "Новичка"

Никому неизвестная до той поры Мария Певчих, якобы помогавшая оппозиционеру с 2011 года в качестве главы отдела расследований, согласно документальному фильму, проживает в центре Лондона. Чем она занимается и на какие средства может позволить себе проживание в центре столицы Великобритании и встречи с европейскими политиками уровня экс-премьера Бельгии и советника президента Литвы по внешней политике, неизвестно. Это якобы Мария доставила в Германию бутылку из номера Навального, на которой, согласно заявлению западных специалистов, будто бы были обнаружены следы "Новичка". Но вот незадача: при вылете из Новосибирска контроль в аэропорту никаких бутылок в багаже Певчих не обнаруживает. Зато на записи видеокамер в аэропорту Толмачёво хорошо видно, что в чистой зоне аэропорта она купила как раз такую же бутылку с водой, которая была представлена в Германии как улика отравления.

Анализы и литий в крови

До того как Навального увезли в Германию, российские врачи взяли всевозможные анализы, из которых следовало, что ничего вредного (кроме алкоголя и лития, которым лечат биполярное расстройство и депрессию, и ряда лекарственных препаратов) в организме пациента не было. Поэтому российская власть, "понимая ситуацию", разрешила политику покинуть Россию.

После этого Алексей Навальный провёл месяц в берлинской клинике "Шарите", выздоровел. В это время его навещали европейские политики, в том числе лично канцлер ФРГ Ангела Меркель. Всё это добавляло блогеру политический вес в глазах западного обывателя. История, уже опробованная на президенте Украины Викторе Ющенко. И в январе 2021 года было принято решение вернуться домой, чтобы уже с новыми силами начать бороться с "режимом". Однако всё вышло примерно так же, как и у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Популярность у Навального оказалась дутой, соратники — мелкими жуликами, которые ради собственного благополучия сдали своего шефа, как стеклотару, а больше он и вовсе оказался никому не нужен.

Не став погибшим героем, Навальный не сумел стать и героем, победившим смерть. Тщательно продуманная провокация развалилась из-за неспособности фигуранта сделать хоть что-то хорошо. Алексей не умер, и санкции против России вводить было неловко. Но живой оппозиционный политик оказался ещё менее пригоден, чем мёртвый. Вместо героической борьбы люди получили провинциальную клоунаду, хамство в адрес ветерана и недоумение: как это считалось главой российской оппозиции?

Теперь супруга главного оппозиционера Юлия Навальная прекрасно проводит время в компании беглого бизнесмена Евгения Чичваркина, дочь Навального Даша выступает в Европарламенте, а правая рука Леонид Волков выпотрошил биткоин-кошелёк и припеваючи "воюет" с российской коррупцией в Европе. А самому Алексею грозит ещё одно уголовное дело, которое может задержать его в колонии ещё на десять лет.