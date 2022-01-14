Не менее $3 млн мог получить Навальный за права на фильм о своём выходе из комы Юрист Илья Ремесло — о том, почему NBO и CNN сняли фильм о Навальном именно сейчас и кому это нужно, а также о перспективах расследования о финансировании экстремиста Западом. 3873 3873 Фото © CNN Films / HBO Max

HBO и CNN анонсировали фильм о Навальном и его "отравлении". Ценность картины для внутренней аудитории весьма сомнительна: кино о малоизвестном подопечном ЦРУ вряд ли будет интересно американской аудитории.

В последнее время в США сильно выросло сопротивление официозу и номенклатуре, той самой "повестке Демпартии", и будет довольно сложно скормить аудитории пропагандистскую поделку про очередного проводника западного пути. Кроме того, американцы сейчас озабочены своими проблемами, которых хватает, — экономика, борьба с Китаем, идеологические противоречия консерваторов и либералов. На таком фоне откровенно заказной пропагандистский фильм может и не зайти, несмотря на все усилия режиссёров и кукловодов.

Судя по тому что в состав команды, которая делала фильм, официально входит руководитель отдела расследований признанного в России экстремистской организацией "Фонда борьбы с коррупцией" Мария Певчих, надеяться на какую-то объективность фильма или ожидать ответов на неудобные вопросы об "отравлении" Навального не приходится. Это на 100% пропагандистское кино, которое снималось по заказу. Так какой же смысл в выходе этого кино сейчас? Блогера-мошенника, оскорбившего ветерана и угодившего в тюрьму, за рубежом снова используют как орудие пропаганды, но уже внутренней, рассчитанной на своих.

Момент выбран неслучайно: именно сейчас идут переговоры России с коллективным Западом, на которых наша страна стремится добиться гарантий безопасности. А чтобы демонизировать Россию, которая травит прозападного героя, Навальный — подходящий и наглядный пример.

Кроме того, американские "режиссёры" занимаются "отбеливанием" радикала и экстремиста с дальним прицелом на выборы 2024 года. Поскольку на прямое вмешательство во внутренние дела России выделяются огромные деньги. Кстати, интересно было бы узнать, сколько денег получил Навальный и его команда за продажу прав на фильм, — наверняка это миллионы долларов. По слухам, гонорар оппозиционера — не менее $3 млн. Не является ли это финансированием экстремизма в России с юридической точки зрения, ещё предстоит разобраться.

Представьте себе реакцию американских властей, если бы условный Первый канал выпустил фильм, героизирующий участников акции у Капитолия? И заплатил бы главным обвиняемым миллионы долларов? Но в случае с Россией и Навальным нам лишь скажут, что "вы не понимаете, это другое". Однако задумаемся, какую реальную пользу принесёт самому Навальному американский фильм, кроме денег?

Повысится его популярность в США? Так вроде бы Навальный не собирался там заниматься политикой и всячески негодует, когда его уличают в связях с американскими властями. Навальный позиционирует себя как российского политика. Но почему в таком случае его пиарят изо всех "утюгов" на Западе (который, как известно, "желает России только самого хорошего")?

Главный вопрос, который был бы уместен, будь Навальный настоящим российским политиком, — улучшит ли выход фильма отношение к Навальному в России, где его рейтинг опустился уже ниже 1% даже согласно данным от иноагента "Левада-центра" (Организация, внесённая в список иноагентов на территории России)? Нет, не улучшит, и даже ухудшит.

Ведь главную борьбу — за отношение к нему российских граждан — Навальный проиграл с треском, митинги провалились, он сидит за мошенничество. А теперь, спустя год, кукловоды пытаются махать кулаками после драки, пытаясь реанимировать политический труп Навального. Попытки поддержать блогера-неудачника медиаресурсом США (враждебной России стране) в момент жёстких переговоров на грани военной угрозы выглядят жалко и предательски в глазах россиян.

Настоящий российский политик не ищет поддержки у США, злейшего противника его народа. А вот "кукла с рукой в ***" (так назвал Навального один популярный рэпер), у которой нет никаких перспектив в России, — такому уже нечего терять, можно стать даже клоуном на ниточках у зарубежных хозяев, актёром в их кино. Таким образом, с точки зрения российской внутренней политики выход американского фильма о Навальном — очередной гвоздь в гроб несостоявшегося "российского политика Навального" и ничего больше.

Авторы Илья Ремесло