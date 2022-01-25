Путин заявил, что Россия и Китай выступают против политизации и бойкотов в спорте
Напомним, власти США и целого ряда стран Запада ввели дипломатический бойкот Игр в Пекине.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Никольский Алексей
Президент России Владимир Путин в ходе общения с членами олимпийской сборной РФ перед Играми в Пекине рассказал о позиции нашей страны и Китая относительно политизации спорта.
"Мы вместе (с Китаем. — Прим. Лайфа) выступаем против политизации спорта и демонстративных бойкотов. Поддерживаем традиционные олимпийские ценности, в первую очередь равноправие и справедливость", — заметил глава государства.
Ранее Лайф сообщал, что США объявили о решении дипломатически бойкотировать Олимпиаду в Пекине, которая пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Однако американских спортсменов это не касается — они будут принимать участие в международных соревнованиях. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай примет контрмеры на решение США. Вслед за Штатами бойкот объявили и в Австралии, и в Канаде, а зампредседателя Европарламента Никола Бер и вовсе призвала ввести "тотальный бойкот" Игр.
При этом, Владимир Путин назвал ошибкой бойкот США Олимпиады в Пекине. По мнению президента, Запад не сможет подобными шагами сдержать развитие Китая и только зря использует спорт в этих целях.
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