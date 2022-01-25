Путин заявил, что Россия и Китай выступают против политизации и бойкотов в спорте

Президент России Владимир Путин в ходе общения с членами олимпийской сборной РФ перед Играми в Пекине рассказал о позиции нашей страны и Китая относительно политизации спорта.

"Мы вместе (с Китаем. — Прим. Лайфа) выступаем против политизации спорта и демонстративных бойкотов. Поддерживаем традиционные олимпийские ценности, в первую очередь равноправие и справедливость", — заметил глава государства.