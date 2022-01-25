В Братске мужчина оставил в такси маленькую дочь в качестве залога и не вернулся

В Братске местный житель оставил в такси полуторагодовалую дочь как залог, пообещав водителю вынести деньги и забрать девочку, но не вернулся. Об этом таксист рассказал телеканалу "360".

"Не похож он был на того, кто оставит ребёнка. Когда доехал до адреса, сказал: "Подожди, я деньги вынесу". Я попросил оставить что-нибудь в залог. Он оставил дочь. И не вернулся", — рассказал водитель.

В течение 40 минут таксист дожидался отца девочки, которая тем временем расплакалась, но тот всё не возвращался. Тогда вместе с диспетчером мужчина позвонил по номеру, с которого был совершён заказ. Однако трубку взяла девушка, которая заявила, что не понимает, о чём речь, и никто такси не вызывал.

После этого водитель отвёз ребёнка в полицию, где дал необходимые показания. Отец девочки с таксистом не связывался.

Источник издания, знакомый с ситуацией, сообщил, что малышка гостила вместе с мамой у биологического отца девочки, так как тот "соскучился" по ней. Но в определённый момент женщина оставила ребёнка с мужчиной и спокойно уехала, не ожидая никакого странного поведения. Как отметил собеседник издания, похожего никогда не было, а дочь иногда оставалась с отцом на пару дней.

Пока не известно, какое наказание ждёт родителей девочки. Сейчас она находится в доме малютки, её регулярно навещает мать. После случившегося с отцом девочка "толком не разговаривала". Также сообщается, что родители ребёнка не были официально расписаны.