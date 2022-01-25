Рогозин: Экипажи с космическими туристами отправятся на орбиту в ближайшие годы
По словам генерального директора госкорпорации, в настоящий момент заявки на эти полёты есть. Он отметил, что речь идёт о нескольких группах людей.
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
"Роскосмос" собирается в ближайшие годы запустить на кораблях "Союз" несколько экипажей с космическими туристами. Об этом заявил на пленарном заседании в рамках XLVI Академических чтений по космонавтике памяти С.П. Королёва генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Думаю, что в ближайшие несколько лет мы отправим несколько экипажей космических туристов", — сказал он.
По словам Дмитрия Рогозина, в настоящий момент заявки на эти полёты есть.
Ранее гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что ракеты "Союз-2" прослужат ещё десять лет. По его мнению, через три-четыре года может произойти не схлопывание рынка пусковых услуг, а, наоборот, дефицит пусковых мощностей.
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