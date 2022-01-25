Рогозин: Экипажи с космическими туристами отправятся на орбиту в ближайшие годы

"Роскосмос" собирается в ближайшие годы запустить на кораблях "Союз" несколько экипажей с космическими туристами. Об этом заявил на пленарном заседании в рамках XLVI Академических чтений по космонавтике памяти С.П. Королёва генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Думаю, что в ближайшие несколько лет мы отправим несколько экипажей космических туристов", — сказал он.

По словам Дмитрия Рогозина, в настоящий момент заявки на эти полёты есть.