Путин уверен, что Олимпиада в Пекине пройдёт на высоком уровне

Президент России Владимир Путин уверен, что Олимпийские игры в Пекине пройдут на очень высоком уровне. Об этом он сообщил на встрече со спортсменами российской олимпийской сборной.

"Есть все основания полагать, что Игры в Пекине пройдут на очень достойном, высоком уровне, впишут свою яркую страницу в летопись мировой олимпийской семьи", — сказал Путин.