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Путин уверен, что Олимпиада в Пекине пройдёт на высоком уровне

Как отметил российский лидер, спортивное мероприятие "впишет свою яркую страницу в летопись мировой олимпийской семьи".

25 января, 11:58
<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель </p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин уверен, что Олимпийские игры в Пекине пройдут на очень высоком уровне. Об этом он сообщил на встрече со спортсменами российской олимпийской сборной.

"Есть все основания полагать, что Игры в Пекине пройдут на очень достойном, высоком уровне, впишут свою яркую страницу в летопись мировой олимпийской семьи", — сказал Путин.

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Ранее Путин заявил, что Россия и Китай выступают против политизации и бойкотов в спорте. Напомним, власти США и целого ряда стран Запада ввели дипломатический бойкот Игр в Пекине. Однако американских спортсменов это не касается — они будут принимать участие в международных соревнованиях.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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