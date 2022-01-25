Путин уверен, что Олимпиада в Пекине пройдёт на высоком уровне
Как отметил российский лидер, спортивное мероприятие "впишет свою яркую страницу в летопись мировой олимпийской семьи".
Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин уверен, что Олимпийские игры в Пекине пройдут на очень высоком уровне. Об этом он сообщил на встрече со спортсменами российской олимпийской сборной.
"Есть все основания полагать, что Игры в Пекине пройдут на очень достойном, высоком уровне, впишут свою яркую страницу в летопись мировой олимпийской семьи", — сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что Россия и Китай выступают против политизации и бойкотов в спорте. Напомним, власти США и целого ряда стран Запада ввели дипломатический бойкот Игр в Пекине. Однако американских спортсменов это не касается — они будут принимать участие в международных соревнованиях.
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