"Завтра начинается сегодня": Политолог Кирьян назвал девиз встречи Путина со студентами

Неподдельный интерес президента России Владимира Путина к теме образования и регулярное общение со школьниками, молодыми учёным и победителями олимпиад, как и сегодняшняя встреча, — это своего рода задел на будущее. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Пётр Кирьян.

По его словам, российский лидер понимает, что сегодняшние молодые умы будут представлять нашу страну завтра, подтверждая, что у российского высшего образования есть существенный конкурентный задел, а наработанные национальные методики в обучении себя оправдали. И здесь, по мнению Кирьяна, на первый план у Путина выходит желание не соперничать, а сотрудничать.

"Это можно по-разному трактовать: как интерес к будущему, понимая, что завтра начинается сегодня. Это можно трактовать как стремление удержать лидерство России на международной арене. Ещё одна история, про которую забывают периодически, — это то, что в Россию приглашает иностранных учёных, и это не политическая история, а кооперация, объединение научных школ и идей. Текущая встреча показала именно это — очевидно, что сегодняшние старшеклассники или аспиранты в какой-то своей доле составят костяк российских учёных в общем международном научном обмене. Наука всё-таки трансгранична", — заключил собеседник Лайфа.