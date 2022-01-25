"Завтра начинается сегодня": Политолог Кирьян назвал девиз встречи Путина со студентами
По словам собеседника Лайфа, регулярное общение российского лидера с молодыми представителями мира науки носит не формальный, а стратегический характер. Здесь у президента есть чёткое понимание того, какую роль его сегодняшние собеседники будут играть в ближайшем будущем.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
Неподдельный интерес президента России Владимира Путина к теме образования и регулярное общение со школьниками, молодыми учёным и победителями олимпиад, как и сегодняшняя встреча, — это своего рода задел на будущее. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Пётр Кирьян.
По его словам, российский лидер понимает, что сегодняшние молодые умы будут представлять нашу страну завтра, подтверждая, что у российского высшего образования есть существенный конкурентный задел, а наработанные национальные методики в обучении себя оправдали. И здесь, по мнению Кирьяна, на первый план у Путина выходит желание не соперничать, а сотрудничать.
"Это можно по-разному трактовать: как интерес к будущему, понимая, что завтра начинается сегодня. Это можно трактовать как стремление удержать лидерство России на международной арене. Ещё одна история, про которую забывают периодически, — это то, что в Россию приглашает иностранных учёных, и это не политическая история, а кооперация, объединение научных школ и идей. Текущая встреча показала именно это — очевидно, что сегодняшние старшеклассники или аспиранты в какой-то своей доле составят костяк российских учёных в общем международном научном обмене. Наука всё-таки трансгранична", — заключил собеседник Лайфа.
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Напомним, что в День российского студенчества Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл встречу с учащимися вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода. Путин поздравил участников встречи с их "профессиональным" праздником, пожелав им различных достижений, надёжной дружбы и любви. Поговорили и о насущных проблемах. Так, Путин пообещал оказать поддержку молодым учёным в обеспечении их жильём. В этом вопросе есть разные возможности, уточнил глава государства. В частности, он перечислил жилищные сертификаты, льготную ипотеку и служебные квартиры.
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