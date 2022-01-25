В Москве мужчина забрался на верхушку Крымского моста
С неизвестным проводят переговоры. Из-за инцидента на внешней стороне Садового кольца перекрыты три из четырёх полос движения в сторону Ленинского проспекта, заметили в столичном Дептрансе.
Кадр видео © LIFE
Пожарные пытаются снять мужчину, забравшегося на верхушку Крымского моста в Москве. Видео © LIFE
Неизвестный мужчина забрался на верхушку Крымского моста в Москве. Как узнал Лайф, сейчас пожарные на автолестнице пытаются уговорить его спуститься.
Как можно заметить на кадрах, неизвестный стоит на самом верху и характерным движением руки указывает пожарным, чтобы они не поднимались выше. В настоящий момент с мужчиной, который грозится спрыгнуть вниз, продолжаются переговоры.
Обстановка на Крымском мосту в Москве © Telegram-канал SHOT
Столичный Дептранс уточняет, что в связи с инцидентом на внешней стороне Садового кольца перекрыты три из четырёх полос движения в сторону Ленинского проспекта. На месте также работают оперативные службы.
А ранее Лайф рассказывал, как на Урале "бабушка-паук" бегала от полиции по балконам и угрожала взорвать дом. В результате старушку всё же удалось поймать, а газ, который она открыла в квартире, перекрыли.
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