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В многоэтажке в Обнинске сгорел лифт

К счастью, в момент инцидента кабина был пустой, поэтому жители новостройки отделались лишь испугом. По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность электрооборудования.

25 января, 11:50

Кадр из видео © LIFE

Пожар лифта в многоэтажке в Обнинске и его последствия попали на видео © LIFE

В одной из новостроек Обнинска Калужской области загорелся лифт. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, сообщил источник Лайфу.

ЧП случилось ещё в минувший понедельник, 24 января, в ЖК "Парковый квартал" на улице Курчатова. По нашим данным, загоревшийся лифт также повредил тросы — на кабину, которая из-за задымления автоматически стала спускаться, с 22-го этажа вниз рухнул механизм противовеса. По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность электрооборудования.

Последствия пожара © LIFE

Последствия пожара © LIFE

Последствия пожара © LIFE

Последствия пожара © LIFE

Кроме того, на фотографиях с места инцидента видно, что огонь повредил не только лифт, но и отделку в подъезде. Местные жители отметили, что всё началось с искр в кнопках с номерами этажей, расположенных в кабине металлической конструкции.

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А ранее Лайф сообщал, что жительница Саратова зацепилась поводком за лифт и осталась без пальцев. Когда подъёмник тронулся, женщина не успела вытащить руку из петли. В итоге прибывшие на место ЧП медики госпитализировали 57-летнюю женщину.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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