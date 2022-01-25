В многоэтажке в Обнинске сгорел лифт
К счастью, в момент инцидента кабина был пустой, поэтому жители новостройки отделались лишь испугом. По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность электрооборудования.
Кадр из видео © LIFE
Пожар лифта в многоэтажке в Обнинске и его последствия попали на видео © LIFE
В одной из новостроек Обнинска Калужской области загорелся лифт. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, сообщил источник Лайфу.
ЧП случилось ещё в минувший понедельник, 24 января, в ЖК "Парковый квартал" на улице Курчатова. По нашим данным, загоревшийся лифт также повредил тросы — на кабину, которая из-за задымления автоматически стала спускаться, с 22-го этажа вниз рухнул механизм противовеса. По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность электрооборудования.
Последствия пожара © LIFE
Последствия пожара © LIFE
Кроме того, на фотографиях с места инцидента видно, что огонь повредил не только лифт, но и отделку в подъезде. Местные жители отметили, что всё началось с искр в кнопках с номерами этажей, расположенных в кабине металлической конструкции.
А ранее Лайф сообщал, что жительница Саратова зацепилась поводком за лифт и осталась без пальцев. Когда подъёмник тронулся, женщина не успела вытащить руку из петли. В итоге прибывшие на место ЧП медики госпитализировали 57-летнюю женщину.
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