В многоэтажке в Обнинске сгорел лифт

Пожар лифта в многоэтажке в Обнинске и его последствия попали на видео © LIFE

В одной из новостроек Обнинска Калужской области загорелся лифт. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, сообщил источник Лайфу.

ЧП случилось ещё в минувший понедельник, 24 января, в ЖК "Парковый квартал" на улице Курчатова. По нашим данным, загоревшийся лифт также повредил тросы — на кабину, которая из-за задымления автоматически стала спускаться, с 22-го этажа вниз рухнул механизм противовеса. По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность электрооборудования.

Последствия пожара © LIFE

Последствия пожара © LIFE

Кроме того, на фотографиях с места инцидента видно, что огонь повредил не только лифт, но и отделку в подъезде. Местные жители отметили, что всё началось с искр в кнопках с номерами этажей, расположенных в кабине металлической конструкции.