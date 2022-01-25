Американист Рогулёв назвал санкции США единственным рычагом давления на РФ

Директор Фонда по изучению США имени Франклина Рузвельта в МГУ, американист Юрий Рогулёв объяснил, почему США могут продолжить использовать против России санкции как попытку давления, так как других методов у Вашингтона не осталось. Таким мнением он поделился в беседе с радио "Комсомольская правда".

"На санкции приходится обращать внимание. Как минимум для того, чтобы продумывать контрмеры. <...> Надо понимать, что других методов у Америки не осталось. Пока у них есть доллар как мировая резервная валюта и своя банковская система, через которую проходят долларовые платежи, они будут пользоваться ограничениями как рычагом давления", — сказал Рогулёв.

Он уверен, что, пока у США есть возможность применять санкции в отношении России и других государств, они продолжат такую практику.