Американист Рогулёв назвал санкции США единственным рычагом давления на РФ
По словам эксперта, другой тактики в отношении России и иных государств, кроме введения ограничений, у Вашингтона не осталось, поэтому они продолжат ей следовать.
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Директор Фонда по изучению США имени Франклина Рузвельта в МГУ, американист Юрий Рогулёв объяснил, почему США могут продолжить использовать против России санкции как попытку давления, так как других методов у Вашингтона не осталось. Таким мнением он поделился в беседе с радио "Комсомольская правда".
"На санкции приходится обращать внимание. Как минимум для того, чтобы продумывать контрмеры. <...> Надо понимать, что других методов у Америки не осталось. Пока у них есть доллар как мировая резервная валюта и своя банковская система, через которую проходят долларовые платежи, они будут пользоваться ограничениями как рычагом давления", — сказал Рогулёв.
Он уверен, что, пока у США есть возможность применять санкции в отношении России и других государств, они продолжат такую практику.
Как ранее сообщало издание Politico, сенаторы США обсуждают изменения в проекте "матери всех санкций" против России. Переговоры находятся в начальной стадии. Камнем преткновения, по информации СМИ, остаётся вопрос о том, как включить в проект формулировки о "Северном потоке – 2" так, чтобы не подорвать переговоры с ФРГ по более обширному пакету рестрикций.
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