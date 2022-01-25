Авиакомпания "Победа" призвала аэропорт Стамбула не издеваться над россиянами

Руководство международного аэропорта Стамбула должно перестать издаваться над россиянами и обеспечить трапы для клиентов авиакомпании "Победа". Об этом сообщили в пресс-службе организации в "Инстаграме".

"Просим прекратить издевательство над россиянами и немедленно обеспечить трапы для клиентов рейса DP6104! Для аэропорта вашего статуса — "крупнейшего аэропорта Европы" — настоящий позор в том, что вы не смогли обеспечить высадку для клиентов более чем за 7 часов", — говорится в сообщении.

В компании также указали, что серьёзная метель показала "полную недееспособность" организации наземного обслуживания. А спустя несколько часов после данной публикации аэропорт Стамбула сообщил в "Твиттере", что процесс эвакуации пассажиров завершён, и приложил фото самолёта "Победы".

Как рассказала пресс-секретарь авиакомпании Елена Селиванова в беседе с РБК, работа аэропорта приостановлена из-за продолжающегося снегопада. Уже вторые сутки пассажиры ожидают вылета.

"Вчера больше семи часов наземные службы аэропорта не могли вызволить людей из самолёта, техника на летней резине застревала в сугробах <...> Гостиницы для них были найдены, но из здания аэропорта людей вызволить не удаётся: дороги к аэропорту перекрыты", — сообщила Селиванова.