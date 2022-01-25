Авиакомпания "Победа" призвала аэропорт Стамбула не издеваться над россиянами
В организации указали, что застрявшим из-за снегопада пассажирам хоть и нашли гостиницы, но вызволить их из воздушной гавани невозможно: все дороги к ней перекрыты.
Сильный снегопад в Стамбуле парализовал работу международного аэропорта. Фото © ТАСС / ZUMA / Dha / Depo Photos
Руководство международного аэропорта Стамбула должно перестать издаваться над россиянами и обеспечить трапы для клиентов авиакомпании "Победа". Об этом сообщили в пресс-службе организации в "Инстаграме".
"Просим прекратить издевательство над россиянами и немедленно обеспечить трапы для клиентов рейса DP6104! Для аэропорта вашего статуса — "крупнейшего аэропорта Европы" — настоящий позор в том, что вы не смогли обеспечить высадку для клиентов более чем за 7 часов", — говорится в сообщении.
В компании также указали, что серьёзная метель показала "полную недееспособность" организации наземного обслуживания. А спустя несколько часов после данной публикации аэропорт Стамбула сообщил в "Твиттере", что процесс эвакуации пассажиров завершён, и приложил фото самолёта "Победы".
Как рассказала пресс-секретарь авиакомпании Елена Селиванова в беседе с РБК, работа аэропорта приостановлена из-за продолжающегося снегопада. Уже вторые сутки пассажиры ожидают вылета.
"Вчера больше семи часов наземные службы аэропорта не могли вызволить людей из самолёта, техника на летней резине застревала в сугробах <...> Гостиницы для них были найдены, но из здания аэропорта людей вызволить не удаётся: дороги к аэропорту перекрыты", — сообщила Селиванова.
Ранее россиянин рассказал об обстановке в аэропорту Стамбула, где из-за метели задержали рейсы. Мужчина отметил, что наши соотечественники ведут себя хорошо, в отличие от людей из других стран. Кроме того, по словам собеседника Лайфа, авиакомпании предоставляют застрявшим пассажирам воду и еду.
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