Кровные узы: Психологи назвали 7 вещей, которые нельзя позволять родственникам Даже благие намерения родных могут привести к разрушению отношений, брака и рискуют стать причиной разлада в общении с детьми. 24 января, 21:40 Фото © Shutterstock

Советы без знания дела

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По словам современных исследователей, верхние границы подросткового возраста переместились к 24 годам. Это примерно совпадает с объективным взрослением: человек к этому времени получает образование, начальный трудовой стаж и начинает строить собственную материальную базу. Некоторые взрослеют раньше, некоторые — позже. Кто-то умудряется растянуть детство до бесконечности, кто-то уже в 16 лет крутится, как может, и зарабатывает первые деньги. Однако это тот случай, когда "чем позже, тем больнее". Некоторые родители это понимают и отправляют ребёнка "в люди". Некоторые, это касается эмоционально незрелых родителей, боятся потерять влияние на детей и стараются опекать ребёнка даже против его воли. Родственники, часто запустившие воспитание собственных детей, охотно дают советы по трудоустройству, не зная особенностей личности, по гардеробу, не зная вкусов, и применяют подобный метод во всём. Возможно, делают они это из лучших побуждений, но результат почти всегда будет противоположным.

Попытки вмешиваться в личную жизнь

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Американский психолог Эрик Берн — один из первооткрывателей психоанализа — выяснил, что переживания проходят не только непосредственно через пациента, но и через его родителей и ближайших родственников. Он же отмечал, что, взрослея, ребёнок проходит через крушение одной из иллюзий. Внезапно оказывается, что взрослые не безупречны, и он недоумевает, как эти люди могут учить других жизни. Проблема в том, что свои детские травмы, комплексы и непроработанные проблемы, появившиеся во взрослом возрасте, люди переносят на детей и детей своих ближайших родственников. В результате, согласно наблюдениям Эрика Берна, появляется комок "внешних психологических проблем", разрешить которые невозможно ничем иным, кроме как разрывом.

Частые гулянки

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Американские семейные психологи уже давно сделали вывод, что в современных динамично развивающихся реалиях людям необходимо не только жить отдельно от родителей, но и решать все основные задачи как профессионального, так и личного, бытового характера самим. Время от времени можно заглядывать к родителям, чтобы полакомиться домашними пирогами, — очень хорошо. Но использовать их как столовую, клининговый центр или прачечную — неразумно и недостойно взрослого человека. То же самое правило работает и с ближайшими родственниками — если близкие по крови люди зачастили в гости или начали "напрягать" застольями, следует провести черту. Вполне возможно, что нет ни желания, ни возможности вечно гулять и хочется просто побыть наедине.

Давать деньги взаймы

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Немецкий психолог Берт Антуан Хеллингер — автор методики системно-семейных расстановок — в нескольких работах отмечал, что отношения внутри семьи легко можно испортить с помощью денег. Особенно велики шансы на скандалы и прекращение общения, если несознательные взрослые родственники постоянно влезают в долги, особенно по мелочи и по глупости, например просят "20 тысяч на новый телевизор", хотя сами прекрасно зарабатывают. Хеллингер отмечал, что таким образом они сознательно перекладывают расходы, пусть и временно, на ближайших родственников, и назвать это проявлением доброты и заботы не получается даже с большой натяжкой. Со временем суммы будут расти, а отказы выдать нужную будут расцениваться как предательство, слухи о котором будут разноситься не только внутри семьи, но и по друзьям.

Воспитание внуков

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Во всём мире у бабушек и дедушек с внуками особые отношения. С возрастом человек, если он, конечно, развивается, избавляется от моделей поведения, которые портили его отношения с собственными детьми. К тому же к внукам обычно бабушки не так критичны, как матери к сыновьям и дочерям. Психологи считают, что их можно периодически просить посидеть с внуками, но полностью перекладывать на них воспитание собственных детей не стоит. Американский психолог Джейкоб Кантор, придумавший такое понятие, как психолингвистика, утверждал, что в некоторых случаях бабушки-дедушки рискуют допустить те же ошибки, что и в воспитании собственных детей. Ни к чему хорошему это привести не может — внуки рискуют повторить те же модели поведения, что и родители. Именно по этой причине некоторые родители, оставляющие детей у бабушек на лето, осенью не узнают своих чад: у них меняется характер, жизненные ориентиры, авторитеты и даже манера разговаривать.

Квартирный вопрос

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Проблемы с местом жительства характерны не только для России, но и для всего остального мира. Попытка помочь ближайшим родственникам может спровоцировать целую череду проблем, в которой изначальная цель была благой — помочь человеку (хотя бы на время) не думать о трудностях с жильём. Американский психолог Энн Айрес ещё в 70-х выявила любопытную закономерность — чем больше желание помочь, тем сильнее притупляются у ближайших родственников способности по сенсорной интеграции, считыванию невербальных сигналов. Обычно такие родственники говорят: "Ну ты же не сказал" или "Надо было сообщить заранее". Возможно, если бы дело касалось рабочих проектов, так и следовало поступить, но личностные отношения, и тем более семейные, гораздо сложнее, и нужно чувствовать их без слов. Квартирный вопрос искажает восприятие как тех, кто хочет помочь, так и тех, кому эта помощь потребовалась, поэтому злоупотреблять помощью не стоит.

Совместная работа

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Профессор Политехнического университета Калифорнии Шон Берн провёл десятки экспериментов, прежде чем доказал, что совместная работа с ближайшими родственниками не только контрпродуктивна, но и опасна как для карьеры, так и для отношений. Опытным путём Берн выяснил, что требования родственников в адрес более успешных братьев, сестёр или двоюродных дядей выстраивают между людьми не партнёрские отношения, а скорее средневековые, в которых нет места ни выполнению финансовых показателей, ни корпоративным секретам. По мнению Берна, протекторат не может быть вечным и совершенно точно должен быть разумным — обо всех условиях нужно договариваться "на берегу", а на работе родственникам не должно быть никаких поблажек — либо эффективный труд и достойная оплата, либо переход на другую работу. Если родственник, "пристроенный" на тёплое место, отказывается работать и козыряет своими покровителями, то в перспективе именно он может стать первым человеком, подставившим компанию в трудный момент. Шон Берн, изучивший 25 пар, помогавших своим родственникам с работой, утверждал, что в таких случаях манипуляции и обман встречаются чаще, чем в коллективах, созданных традиционным способом.

Авторы Евгений Жуков