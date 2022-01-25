В Южном военном округе начали проверку боевой готовности
По плану ряду соединений и воинских частей предстоит совершить марши на общевойсковые полигоны, расположенные вдали от пунктов постоянной дислокации.
Тактические учения зенитного ракетного полка Южного военного округа. Фото © ТАСС / Артур Лебедев
В Южном военном округе (ЮВО) по приказу командующего войсками региона генерала армии Александра Дворникова началась проверка боевой готовности подчинённых соединений и воинских частей. В ней задействовано более 6 тысяч военнослужащих. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"Воинские части ЮВО были подняты по сигналу учебной тревоги с последующим выходом в районы сосредоточения", — уточнил он.
По плану им предстоит совершить марши комбинированным способом на общевойсковые полигоны, расположенные вдали от пунктов постоянной дислокации, для выполнения учебно-боевых задач, добавил Астафьев. Также представитель ЮВО сообщил, что одной из основных целей проверки является оценка способностей командиров соединений.
Ранее Лайф рассказывал, что двадцать боевых кораблей и катеров Балтийского флота вышли на учения в море. В дальний поход отправились и два корвета — "Стойкий" и "Сообразительный" — с экипажами палубных вертолётов морской авиации Ка-27. Программой учений предусмотрены задачи по противовоздушной и противолодочной обороне и не только.
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