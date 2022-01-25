В Южном военном округе начали проверку боевой готовности

В Южном военном округе (ЮВО) по приказу командующего войсками региона генерала армии Александра Дворникова началась проверка боевой готовности подчинённых соединений и воинских частей. В ней задействовано более 6 тысяч военнослужащих. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Воинские части ЮВО были подняты по сигналу учебной тревоги с последующим выходом в районы сосредоточения", — уточнил он.

По плану им предстоит совершить марши комбинированным способом на общевойсковые полигоны, расположенные вдали от пунктов постоянной дислокации, для выполнения учебно-боевых задач, добавил Астафьев. Также представитель ЮВО сообщил, что одной из основных целей проверки является оценка способностей командиров соединений.