Власти Хорватии отзовут из НАТО своих военных в случае эскалации ситуации вокруг Украины
24 января Североатлантический альянс объявил, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Незалежной.
Власти Хорватии отзовут всех своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявил президент республики Зоран Миланович.
"Мы не имеем к этому (увеличению присутствия сил НАТО в Восточной Европе. — Прим. Лайфа) никакого отношения и не будем иметь ничего, я гарантирую это... Хорватия не только не пошлёт, но и в случае эскалации отзовёт всех, до последнего хорватского солдата. До последнего!" — отметил он в эфире национального телевидения.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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