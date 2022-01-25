Власти Хорватии отзовут из НАТО своих военных в случае эскалации ситуации вокруг Украины

Власти Хорватии отзовут всех своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявил президент республики Зоран Миланович.

"Мы не имеем к этому (увеличению присутствия сил НАТО в Восточной Европе. — Прим. Лайфа) никакого отношения и не будем иметь ничего, я гарантирую это... Хорватия не только не пошлёт, но и в случае эскалации отзовёт всех, до последнего хорватского солдата. До последнего!" — отметил он в эфире национального телевидения.