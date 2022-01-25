В турецкой Анталье впервые за 29 лет выпал снег

В турецкой Анталье выпал снег © Twitter lutfuir / OKU

В центре Антальи на юге Турции впервые за 29 лет выпал снег. Об этом сообщает газета Hurriyet. Местные жители делятся кадрами необычного явления в соцсетях, отмечая, что это "маленькое событие для человечества, но большое" для них.

Метель в Турции бушует с 21 января, охватив преимущественно северо-запад страны. Сильнее всего от непогоды пострадал Стамбул. Сегодня власти города запретили жителям пользоваться личным транспортом, также была приостановлена работа местного аэропорта, о чём рассказал застрявший там россиянин.

В некоторых районах у Мраморного моря в среднем выпало до 50–60 см снега. Также снегом замело некоторые провинции в центре и на юге страны. Ранее турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям рекомендовало жителям регионов, где продолжается непогода, оставаться дома и не выходить на улицу. Синоптики прогнозируют спад интенсивности осадков в среду, 26 января, и их прекращение в пятницу.