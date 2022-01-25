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Мишустин уволил замглавы Минтранса Токарева, которого обвинили в мошенничестве

Ущерб по делу, фигурантом которого является теперь уже экс-чиновник, оценили в сумму более 500 миллионов рублей.

25 января, 12:56

Владимир Токарев © Министерство транспорта РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин снял с должности замглавы Минтранса Владимира Токарева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

"Освободить Токарева Владимира Александровича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе", — говорится в тексте документа.

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Лайф напоминает, Токарева задержали по делу о коррупции 19 января. Позже теперь уже экс-чиновника обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб по эпизоду уголовного дела, который вменяют ему и его подельникам, оценили в сумму более 500 миллионов рублей. 21 января суд арестовал Владимира Токарева.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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