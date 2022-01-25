Мишустин уволил замглавы Минтранса Токарева, которого обвинили в мошенничестве
Ущерб по делу, фигурантом которого является теперь уже экс-чиновник, оценили в сумму более 500 миллионов рублей.
Владимир Токарев © Министерство транспорта РФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин снял с должности замглавы Минтранса Владимира Токарева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
"Освободить Токарева Владимира Александровича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе", — говорится в тексте документа.
Лайф напоминает, Токарева задержали по делу о коррупции 19 января. Позже теперь уже экс-чиновника обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб по эпизоду уголовного дела, который вменяют ему и его подельникам, оценили в сумму более 500 миллионов рублей. 21 января суд арестовал Владимира Токарева.
Лента новостей
Спасатели сняли мужчину, который забрался на верхушку Крымского моста в Москве
сегодня в 12:53
Прав был Галилей: Путин обсудил со студентами зарплаты бизнесменов и призвал министра не жадничать
сегодня в 12:53
Результаты экспресс-тестов на ковид можно будет проверить на портале "Госуслуги"
сегодня в 12:47
Комментариев: 0