Спасатели сняли мужчину, который забрался на верхушку Крымского моста в Москве
Изначально он постоянно звонил кому-то и махал сотрудникам экстренных служб. После долгих переговоров "высотнику" передали деньги, и тот принял помощь.
Кадр из видео © SHOT
Переговоры спасателей с "высотником" на Крымском мосту в Москве © SHOT
Полицейские и спасатели сняли с Крымского моста в Москве мужчину, который забрался на верхушку сооружения и не спускался вниз на протяжении практически часа. Как сообщает телеграм-канал SHOT, "высотник" согласился спуститься вниз после того, как сотрудники экстренных служб выполнили его требование.
На кадрах с места происшествия видно, что изначально мужчина постоянно звонил кому-то и махал спасателям. В определённый момент те начали приближаться к нему, но "высотник" стал дёргаться. В конечном итоге профессионалам удалось успокоить человека и договориться с ним. Перед тем как спуститься, мужчина получил от спасателей деньги. Информация о конкретной сумме пока не сообщается.
Передача денег "высотнику" на Крымском мосту в Москве и операция по его спасению © SHOT
А ранее Лайф рассказывал, что на Урале "бабушка-паук" бегала от полиции по балконам и угрожала взорвать дом. В результате старушку всё же удалось поймать, а газ, который она открыла в квартире, перекрыли.
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