Спасатели сняли мужчину, который забрался на верхушку Крымского моста в Москве

Переговоры спасателей с "высотником" на Крымском мосту в Москве © SHOT

Полицейские и спасатели сняли с Крымского моста в Москве мужчину, который забрался на верхушку сооружения и не спускался вниз на протяжении практически часа. Как сообщает телеграм-канал SHOT, "высотник" согласился спуститься вниз после того, как сотрудники экстренных служб выполнили его требование.

На кадрах с места происшествия видно, что изначально мужчина постоянно звонил кому-то и махал спасателям. В определённый момент те начали приближаться к нему, но "высотник" стал дёргаться. В конечном итоге профессионалам удалось успокоить человека и договориться с ним. Перед тем как спуститься, мужчина получил от спасателей деньги. Информация о конкретной сумме пока не сообщается.

Передача денег "высотнику" на Крымском мосту в Москве и операция по его спасению © SHOT