Аналитик Юшков рассказал, при каких условиях Россия сократит поставки газа в Европу

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Россия никогда не рассматривала возможность сокращения поставок газа в Европу в ответ на санкции. По его словам, снизить продажу голубого топлива Москва может в том случае, если покупатели не смогут платить. Таким мнением эксперт поделился в беседе с радио "Комсомольская правда".

"Если в отношении "Газпрома" будут введены санкции или Россию отключат от платёжной системы SWIFT, то ЕС не сможет оплачивать топливо и поставки будут прекращены. Однако переговоры по стратегической стабильности идут с США, и мы не рассматриваем Европу в этом вопросе как субъект отношений", — пояснил аналитик.

Он также отметил, что Россия, в отличие от США и европейских стран, не политизирует поставки голубого топлива, поэтому ЕС вряд ли стоит опасаться прекращения транспортировки российского газа. При этом эксперт убеждён, что европейцам стоит задуматься, как бы они собственными силами не сделали невозможной отгрузку топлива.