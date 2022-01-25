Постановление о сокращении карантина по коронавирусу до 7 дней вступило в силу

Минюст РФ зарегистрировал постановление Роспотребнадзора о сокращении сроков карантина по коронавирусу с четырнадцати до семи дней, оно вступило в силу. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с CoViD-19.

"Только что мне Анна Юрьевна [Попова] сообщила — постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина с четырнадцати дней до семи зарегистрировано в Министерстве юстиции и, соответственно, вступает в силу", — заявил он.

В пресс-службе Роспотребнадзора пояснили, что изменения в санитарные правила по профилактике коронавируса утверждены, срок изоляции лиц, контактировавших с больными CoViD-19, сокращается до семи дней.