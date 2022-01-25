Медики Агавердиева и Керимова рассказали об основных симптомах "омикрона"

Зачастую симптомы ОРВИ оказываются предвестниками заражения штаммом коронавируса "омикрон". Об этом в беседе с газетой "Петербургский дневник" рассказали участковая медсестра Лола Агавердиева и главный врач поликлиники № 98 Приморского района Санкт-Петербурга Людмила Керимова.

"Я думаю, сейчас везде "омикрон". Очень похожи симптомы: накрывает быстро, у всех першение в горле и насморк. Зато снизился уровень воспаления лёгких. Практически проходит так, как ОРВИ. Бывает, три дня температура 39, а на четвёртый как будто ничего и не было", — уточнила Агавердиева.

По её словам, исходя из последних наблюдений, вакцинированные болеют "омикроном" легче, зачастую бессимптомно. Однако у нового штамма быстрее протекает инкубационный период — один – три дня, отметила медсестра. Из-за этого распространение вируса проходит быстрее, а также становится сложно определить, как у пациента будет протекать болезнь.

Главврач Керимова подтвердила, что зачастую у тех, кто жалуется на температуру, першение в горле или немотивированную слабость, причиной недомоганий оказывается CoViD-19.

"Но повреждения лёгких намного меньше, чем при предыдущем штамме. Я думаю, определённый уровень иммунитета всё же уже есть. Проходит три – пять дней болезни, и пациенты просят их выписать", — подчеркнула она.

Однако делать этого нельзя, добавила Керимова. Окончательный ПЦР-тест берётся не раньше 8-10-го дня с начала заболевания.