Блогерша Полякова подала в суд на Гарика Харламова, Comedy Club и ТНТ за своё фото в эфире

Блогер Анна Полякова подала в суд на юмориста Гарика Харламова, Comedy Club и телеканал ТНТ за нелегальное использование её фотографии в эфире телепередачи. Об этом сообщила пресс-служба Мещанского суда Москвы.

В иске Полякова требует с комедиантов публичных извинений, удаление ролика с её изображением, а также один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. По данным МК, речь идёт о выпуске, который вышел в эфир ещё в 2020 году. Женщина утверждает, что не давала согласия на использование собственного изображения. К тому же случившееся её якобы "душевно ранило".