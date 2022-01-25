Блогерша Полякова подала в суд на Гарика Харламова, Comedy Club и ТНТ за своё фото в эфире
Анна Полякова просит взыскать с обидчиков в общей сложности миллион рублей, удалить фрагменты выпуска юмористического шоу с её изображением, а также публично извиниться.
Гарик Харламов Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Блогер Анна Полякова подала в суд на юмориста Гарика Харламова, Comedy Club и телеканал ТНТ за нелегальное использование её фотографии в эфире телепередачи. Об этом сообщила пресс-служба Мещанского суда Москвы.
"Беседа по иску назначена на 14 февраля", — цитирует РИА "Новости" сообщение суда.
В иске Полякова требует с комедиантов публичных извинений, удаление ролика с её изображением, а также один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. По данным МК, речь идёт о выпуске, который вышел в эфир ещё в 2020 году. Женщина утверждает, что не давала согласия на использование собственного изображения. К тому же случившееся её якобы "душевно ранило".
А ранее комик Нурлан Сабуров рассказал о возможном переезде в США. Юморист признался, что на данном этапе жизни имеет некоторые трудности с английским языком, кроме того, боится конкуренции.
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