В частном приюте в Псковской области заживо сгорели 50 кошек

В городе Великие Луки в Псковской области в частном приюте заживо сгорели 50 кошек. Об этом Лайфу сообщил источник.

Сообщается, что пожар произошёл накануне, 24 января, в доме в Портовом переулке, где был организован приют для кошек. На момент возгорания 56-летнего хозяина не было на месте. Как уточнил источник, в большой комнате стояла печь типа "Булерьян" и холодильник, от которого, по предварительным данным, и начался пожар. У дома сгорели крыша и перекрытия по всей площади. Пожарные справились с возгоранием за два часа. В захламлённом доме нашли обгорелые тушки нескольких десятков кошек.







Сам приют работал с 2017 года. Начиналось всё с одной кошки, но потом их число увеличилось до 58. Они постоянно жили в доме и лечились. Причём оказывались в приюте кошки различными путями: кто-то приносил бездомных мохнатых, а некоторых сдавали через соцсети. Хозяйка приюта отметила, что подобные заведения в городе переполнены. Её учреждение не имело финансовой выгоды с содержания кошек. Для них комнату предоставлял хозяин сгоревшего дома, он также помогал за ними ухаживать.