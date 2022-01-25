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Госдума приняла в I чтении законопроект о местном самоуправлении

Если документ, предусматривающий введение одноуровневой системы муниципальной власти, одобрят окончательно, он вступит в силу с 1 января следующего года.

25 января, 13:24
<p>© <a href="http://duma.gov.ru/news/53290/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> Государственной думы</p>

© Сайт Государственной думы

Законопроект о развитии местного самоуправления (МСУ) принят Государственной думой в первом чтении. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ предусматривает введение одноуровневой системы муниципальной власти и закрепление полномочий органов местного самоуправления, чтобы избежать несогласованности в работе муниципалитетов и региональных властей.

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Законопроект устанавливает закрытый перечень из 27 неотъемлемых полномочий местного самоуправления и список тех обязанностей, которые могут быть перераспределены на региональном уровне. Это позволит в том числе настроить систему для наиболее эффективного решения задач в интересах населения. В результате граждане смогут понять, в каком случае ответственность за решение вопроса лежит на муниципалитете, а когда — на региональных властях. В случае принятия законопроект начнёт действовать с 1 января следующего года.

А ранее Лайф рассказывал, что Госдума в весеннюю сессию упростит администрирование малого и среднего бизнеса. В частности, будет принят законопроект о введении единого налогового счёта, уточнил депутат Евгений Нифантьев.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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