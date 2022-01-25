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Регион
Опубликовано 25 января 2022, 16:24

Госдума приняла в I чтении законопроект о местном самоуправлении

© Сайт Государственной думы

© Сайт Государственной думы

Если документ, предусматривающий введение одноуровневой системы муниципальной власти, одобрят окончательно, он вступит в силу с 1 января следующего года.

Законопроект о развитии местного самоуправления (МСУ) принят Государственной думой в первом чтении. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ предусматривает введение одноуровневой системы муниципальной власти и закрепление полномочий органов местного самоуправления, чтобы избежать несогласованности в работе муниципалитетов и региональных властей.

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Законопроект устанавливает закрытый перечень из 27 неотъемлемых полномочий местного самоуправления и список тех обязанностей, которые могут быть перераспределены на региональном уровне. Это позволит в том числе настроить систему для наиболее эффективного решения задач в интересах населения. В результате граждане смогут понять, в каком случае ответственность за решение вопроса лежит на муниципалитете, а когда — на региональных властях. В случае принятия законопроект начнёт действовать с 1 января следующего года.

А ранее Лайф рассказывал, что Госдума в весеннюю сессию упростит администрирование малого и среднего бизнеса. В частности, будет принят законопроект о введении единого налогового счёта, уточнил депутат Евгений Нифантьев.

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Артур Лапсаков
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