Госдума приняла в I чтении законопроект о местном самоуправлении

Законопроект устанавливает закрытый перечень из 27 неотъемлемых полномочий местного самоуправления и список тех обязанностей, которые могут быть перераспределены на региональном уровне. Это позволит в том числе настроить систему для наиболее эффективного решения задач в интересах населения. В результате граждане смогут понять, в каком случае ответственность за решение вопроса лежит на муниципалитете, а когда — на региональных властях. В случае принятия законопроект начнёт действовать с 1 января следующего года.