Bloomberg узнал, что США обозначат в ответе России по гарантиям безопасности

В ответе на предложения России по гарантиям безопасности США перечислят действия Москвы, которые вызывают опасения у стран Европы. Об этом от источника в ЕС узнало агентство Bloomberg.

По его данным, Вашингтон координирует с Брюсселем и НАТО письменный ответ Москве. В этом ответе вряд ли будет подробное обсуждение российских предложений, но будут изложены области, в которых Запад может отреагировать на обеспокоенности РФ, а также перечислены действия Москвы, которые вызывают тревогу у Европы.