Bloomberg узнал, что США обозначат в ответе России по гарантиям безопасности
По данным источника, Вашингтон координирует письменный ответ Москве вместе с Брюсселем и НАТО.
В ответе на предложения России по гарантиям безопасности США перечислят действия Москвы, которые вызывают опасения у стран Европы. Об этом от источника в ЕС узнало агентство Bloomberg.
По его данным, Вашингтон координирует с Брюсселем и НАТО письменный ответ Москве. В этом ответе вряд ли будет подробное обсуждение российских предложений, но будут изложены области, в которых Запад может отреагировать на обеспокоенности РФ, а также перечислены действия Москвы, которые вызывают тревогу у Европы.
Напомним, Россия продолжает обсуждать с США и НАТО гарантии безопасности. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января на заседании Совета Россия – НАТО. Пока официального ответа от Запада не последовало.
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