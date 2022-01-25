Метелев: Штабы акции взаимопомощи #МыВместе активизируют работу во всех регионах

Штабы акции взаимопомощи #МыВместе активизируют деятельность во всех регионах страны из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом сообщил во вторник депутат Госдумы, председатель совета Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев.

"Омикрон" накрывает волной, и в ближайшие месяцы ситуация будет ещё хуже. Мы активизируем работу штабов #МыВместе во всех регионах. Волонтёры, фонды и представители бизнеса усилят поддержку больниц и пациентов, находящихся на лечении дома или самоизоляции, пенсионеров и многодетных семей. Штабы взаимопомощи работают без выходных во всех 85 регионах", — написал он на своей странице в Instagram.

Волонтёры продолжают работать в кол-центрах, отвечать на звонки в приёмных отделениях, информируя граждан о результатах ПЦР-тестов, помогать медперсоналу в вакцинации населения от CoViD-19, доставлять продукты и лекарства пожилым людям и инвалидам.

"Спасибо всем волонтёрам и штабам, медикам и всем причастным! Берегите себя!" — призвал Метелев.