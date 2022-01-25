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Метелев: Штабы акции взаимопомощи #МыВместе активизируют работу во всех регионах

Волонтёры работают в кол-центрах, помогают медперсоналу, доставляют нуждающимся продукты и лекарства, а пожилым людям, живущим в частном секторе, очищают дворы от снега.

25 января, 13:20
<p>Фото © Instagram.com / <a href="https://www.instagram.com/p/CZJiqMYo63y/?utm_medium=copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">artmetelev </a></p>

Фото © Instagram.com / artmetelev

Штабы акции взаимопомощи #МыВместе активизируют деятельность во всех регионах страны из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом сообщил во вторник депутат Госдумы, председатель совета Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев.

"Омикрон" накрывает волной, и в ближайшие месяцы ситуация будет ещё хуже. Мы активизируем работу штабов #МыВместе во всех регионах. Волонтёры, фонды и представители бизнеса усилят поддержку больниц и пациентов, находящихся на лечении дома или самоизоляции, пенсионеров и многодетных семей. Штабы взаимопомощи работают без выходных во всех 85 регионах",  написал он на своей странице в Instagram.

Волонтёры продолжают работать в кол-центрах, отвечать на звонки в приёмных отделениях, информируя граждан о результатах ПЦР-тестов, помогать медперсоналу в вакцинации населения от CoViD-19, доставлять продукты и лекарства пожилым людям и инвалидам.

"Спасибо всем волонтёрам и штабам, медикам и всем причастным! Берегите себя!" — призвал Метелев.

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Напомним, что в России за прошедшие сутки госпитализировали 12 837 пациентов с коронавирусом. Вчера этот показатель был существенно ниже — сообщалось о 5970 случаях госпитализаций. Но число вылечившихся по сравнению со вчерашним днём тоже выросло.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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